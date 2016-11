„Deutsch lernen am Computer in 50 Sprachen“, das ist möglich im Lernzentrum für Flüchtlinge in der Stadtbibliothek Westend in der Schießstättstr.20c, und zwar von 10 – 12 Uhr und kostenlos.

In der Frauenakademie München e.V., Baaderstr. 3/3, findet von 11 – 18:30 ein Tag der offenen Tür statt, an dem MOVE! und power_m zeigen wollen, dass „Beruflicher Erfolg planbar“ ist. Unter anderem können Ihre Bewerbungsunterlagen dort durchgesehen werden und kurze Beratungsgespräche statt finden.

„Wohin mit den Sachen?“ heißt auch der 2.Teil der Veranstaltung im ASZ Pasing, Bäckerstr. 14 in Pasing, wo es um 14:30 wieder um Ausmist-Strategien geht. Anmeldung bitte online oder telefonisch unter 8299770.

Kinder sind herzlich von 15:00 bis 15:50 eingeladen zum „Trubel in der Weihnachtsbäckerei“, bei freiem Eintritt aufgeführt vom Kindertheater Erby in der Stadtbibliothek Westend, Schießstättstraße 20c.

Das Team der Stadtbibliothek Berg am Laim in der Schlüsselbergstr. 4 liest für Erwachsene um 17 Uhr, ebenfalls bei freiem Eintritt, in deutsch, italienisch, türkisch oder russisch Gedichte, Kurz- und Weihnachtsgeschichten vor.

In der Sendlinger Kunstschmiede, Daiserstr. 22, ist die Ausstellung „Sendling arisiert – jüdische Nachbarn: entrechtet, beraubt, vertrieben“ morgen von

18 – 21 Uhr geöffnet.

Um 19 Uhr spricht in der Evangelischen Stadtakademie München in der Herzog-Wilhelm-Str.24 der renommierte Journalist Andreas Zumach über „Wege aus Gewalt und Krieg?- Die Lage in Nordafrika und im Nahen Osten“.

Im Jugendinformationszentrum in der Sendlinger Str. 7 stellt der Journalist Georg Wimmer sein gerade erschienenes Buch „Kinderarbeit – ein Tabu“ vor, und Benjamin Pütter berichtet über seine Recherchen in Indien zum gleichen Thema . Beginn ist um 19 Uhr.