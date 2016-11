Vor gut einem Jahr kamen in kurzer Zeit hunderttausende Flüchtlinge nach in Deutschland, zum Teil wurden sie begeistert begrüßt. Damals war viel von einer „Willkommenskultur“ die Rede. Heute ist die Stimmung ganz anders: Statt freundlicher Begrüßung gibt es verschärfte Asylgesetze und eine rigide Verwaltungspraxis. Wie sich das auf die Situation der Geflüchteten auswirkt, darum geht es in der Sendung, die von der Radiogruppe des Münchner Flüchtlingsrates zusammengestellt wurde.