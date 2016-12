Viele dürften schon mal vom internationalen Tag der Menschenrechte, der jedes Jahr am 10. Dezember begangen wird, gehört haben. Dieses Jahr findet erstmalig der „Münchner Tag der Menschenrechte“ statt.

Organisiert vom Nord-Süd-Forum München beteiligen sich knapp 50 Organisationen aus der Region München am Programm für den 10. Dezember. Was da genau passiert, das erläutert uns Kai Schäfer vom Nord-Süd-Forum:

Mehr Info: www.tagdermenschenrechte.org