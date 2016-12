Der Krieg gegen die spanische Republik: Im Juli 1936 putschten reaktionäre spanische Militärs gegen die kurz zuvor gewählte „Volksfront“-Regierung – eine Koalition von Parteien, die von bürgerlichen Liberalen bis hin zu den Kommunisten reichte. Von Anfang an erhielten die Putschisten massive Hilfe vor allem von Nazi-Deutschland und dem faschistischen Italien – was letztlich zum entscheidenden Moment für ihren Sieg wurde. Es eilten aber auch Tausende engagierte Antifaschisten aus aller Welt der spanischen Republik zu Hilfe und kämpften in den legendären Internationalen Brigaden. Einer der bekanntesten von ihnen war der Münchner Kommunist Hans Beimler. Er fiel fast auf den Tag genau vor 80 Jahren, am 1. Dezember 1936, vor Madrid. Hermann Kopp referiert über die Vorgeschichte der Ereignisse und ihre historische Beurteilung aus heutiger Sicht. Im Eine Welt Haus um 19.00 Uhr.

Ebenfalls im Eine Welt Haus finden jeden Dienstag Beratungen zum Asyl- und Ausländerrecht statt. Anmeldung ist um 17.30 Uhr.

Ab 16.00 Uhr gibt es im Jugendinformationszentrum JIZ Rechtsberatung für Kinder und Jugendliche.

Die wöchentliche Fahrrad-Selbsthilfe-Werkstatt in der Mohr-Villa findet von 17.30 bis 19.30 Uhr statt.

Auch dieses Jahr ist das Nord Süd Forum München e.V. wieder mit einigen seiner Mitgliedsgruppen auf dem Tollwood-Winterfestival auf der Theresienwiese vertreten. Am Stand im Basar-Zelt erfahren Sie zwischen bis zum 23. Dezember Aktuelles und Grundsätzliches unserer Arbeit rund um die Globale Gerechtigkeit. Näheres auf der Web Site der Organisation.

In der Pasinger Fabrik findet ab 20.00 Uhr ein Benefiz-Konzert zugunsten der Kriegsopfer in Aleppo statt. Es gibt aktuelle Informationen zur aktuellen Lage in der Stadt, junge Flüchtlinge berichten über ihre Erfahrungen. Außerdem spielt die Gruppe JISR (sprich Tschisr) klassische arabische Musik.

Fibonaccis Kaninchen und der goldene Schnitt: Ruth Hundt referiert im Gasteig über den italienischen Mathematiker Fibonacci, der sich als Reisender mit der arabischen Mathematik vertraut machte und diese Erkenntnisse im „liber abaci“ niederschrieb. In diesem Rechenbuch wurden die uns heute geläufigen arabischen Zahlen mit der Null eingeführt und die so genannte „Fibonacci Folge“, die in engem Zusammenhang mit dem goldenen Schnitt steht. Beginn ist um 18.00 Uhr.