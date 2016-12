In Neuhausen gibt es die Geschichtswerkstatt, und zwar im Kulturpavillon am Romanplatz in der Arnulfstraße 294, am kommenden Donnerstag ab 19.30 Uhr. Thema: „Jüdisches Leben in Neuhausen – Antisemitismus und seine Folgen.“

Im Amerikahaus am Karolinenplatz wird ab 19.00 Uhr die Frage gestellt: „Hat die politische Linke in Lateinamerika versagt?“Der Historiker Professor Michael Zeuske und die Politikwissenschaftlerin Claudia Zilla, beide von der Diskussionsreihe des Kurt-Eisner- Vereins, sind diesmal an der Reihe mit den Ländern Kuba, Venezuela, Argentinien, Brasilien und Uruguay.

Dr. Franz Klug liest ab 20 Uhr anlässlich der Finissage der Ausstellung „Die Wände leben.“ aus dem Werk von Thomas-Bernhard und zwar in der Galerie Otto in der Augustenstraße 45.

Zum Schluss noch eine Bitte, die aus der Kleiderkammer des Frauenobdachs Karla 51 kommt. Dort fehlt es an warmer Damenbekleidung für die betreuten Frauen. Wenn Sie noch unbeschädigte und saubere Kleidungsstücke haben, die Sie nicht mehr brauchen, besonders auch in größeren Größen, können Sie diese in der Karlstr.51 (Ecke Dachauerstraße) abgeben.