Interview mit Katrin Werner, behindertenpolitischen Sprecherin der Linksfraktion

Der Entwurf des Bundesteilhabegesetzes hat im Vorfeld zu heftigen Protesten und deutlicher Kritik geführt.

Im Ausschuss für Arbeit und Soziales wurden daher 68 Änderungsanträge beraten, bevor das Gesetz am 1. Dezember im Deutschen Bundestag verabschiedet wurde. Unter anderem am sogenannten Poolen von Leistungen, wonach mehrere Leistungsempfänger eine Leistung gemeinsam in Anspruch nehmen sollen – zum Beispiel eine Assistenz beim Theaterbesuch – gab es scharfe Kritik.

Am 16. Dezember liegt das Gesetz dem Bundesrat zur Entscheidung vor. Stimmt dieser zu, soll das Bundesteilhabegesetz zum 1.1.2017 in Kraft treten.

Radio Lora sprach mit Katrin Werner, der behindertenpolitischen Sprecherin der Linksfraktion, und erfragte zunächst die Kritikpunkte am verabschiedeten Gesetz.