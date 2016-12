Fangen wir unsere Veranstaltungshinweise an mit einem knallharten Film von David Lunch aus dem Jahre 2016 . Drehort Deutschland,Titel „Bittersweet Revenge“. Handlung, Zwei junge Mädchen, beide sechzehn Jahre als, üben blutige Rache an ihren Vergewaltigern. Das Werkstattkino in der Frauenhoferstraße 9 zeigt diesen brisanten Film um 22.30 Uhr.

Das Eine Welt Haus in der Schwanthalerstraße 81 hat ab 9.00 Uhr und dort in dem Großen Foyer Menschenrechte im Programm: Eine groß angelegte Show, mit Film, mit Lesungen selbstverfasster Texte, gestaltet von zwei Flüchtlingsklassen auch mit deren Ausbildern, die mit selbstverfassten Texten weitere Beiträge leisten.

Um Erziehung geht es in diesem Tipp. Hermann Schlüter wendet sich in seinem Vortrag dem großen Theodor Wiesengrund Adorno zu. Mittelpunkt seines Vortrags sind Adornos Gedanken zur „Erziehung zur Mündigkeit“. Das alles können Sie hören im Parterre des Gasteig in der Rosenheimerstraße 5. Beginn ist 18.00 Uhr.

Ebenfalls im Gasteig spricht Dr. Martin Müller über Albert Camus,und zwar über dessen Hauptwerk „Mythos von Sisiyphos , ein Versuch über das Absurde“. 20.00 Uhr ist Vortragsbeginn im Erdgeschoss Raum 0115.