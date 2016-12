Zunächst zum Samstag, 10. Dezember, dem internationalen Tag der Menschenrechte

Diesmal gibt es in der Stadt den „Münchner Tag der Menschenrechte“ mit knapp 20 Veranstaltungen, die sich mit dem Thema Menschenrechte auseinandersetzen. Mehr Informationen über alle Veranstaltungen finden Sie unter www.tagdermenschenrechte.org.

Hier eine Auswahl:

Das DGB Bildungswerk Bayern e. V. veranstaltet einen Workshop zum Thema „Weltordnung-Flucht-Flüchtlingspolitik“. Der erste Teil des Workshops umreißt die Ursachen der weltweiten Fluchtbewegungen. Im zweiten Teil werden die Fluchtbewegungen nach Europa und die Reaktionen der deutschen Politik, der EU-Staaten und der EU kritisch untersucht. Los geht’s um 10 Uhr im DGB Haus, Schwanthalerstr. 64.

ArbeitFairTeilen – ein Akt der Nächstenliebe? Mit dieser Aktion möchte Attac München, in Kooperation mit dem kirchlichen Dienst der Arbeitswelt (kda), Ihnen einen Gedanken zum Thema Teilen näher bringen, der auf den ersten Blick überraschend scheint: Arbeit teilen! Sieben engagierte Menschen diskutieren mit ihnen am Rotkreuzplatz und in der Weißenburgerstraße von 11-14 Uhr.

„Praktische Menschenrechtsarbeit am Beispiel Mexiko. Der Workshop zur Menschenrechtslage in Mexiko von Pacta Servanda e.V. und des Nord Süd Forums München findet von 14:00 – 16:00 Uhr im EineWeltHaus, Schwantalerstr. 80 statt

——

Für den Sonntag haben wir keine interessanten Veranstaltungen gefunden, deswegen kommen wir gleich zum Montag:

„Täter“ und „Opfer“ – zu viel oder zu wenig Zuschreibung? Darüber können Sie einen Vortrag von Prof. Armin Nassehi von der LMU München hören. Los geht’s um 20.00 Uhr in der Evangelischen Stadtakademie, Herzog-Wilhelm-Str. 24.

„Der Einfall des Kapitalismus in die Soziale Marktwirtschaft“- den Vortrag von Elisabeth Paskuy können Sie ab 20.00 Uhr im Gasteig hören.

Welcome Café – das Café mit praktischer und informeller Einstiegshilfe, mit Begegnung und Kulturbeiträgen für Menschen mit und ohne Fluchterfahrung findet jeden Montag von 16:00 – 22:00 Uhr in den Kammerspielen, Kammer 2 in der Falckenbergstr. 1 statt.

Eine Persönliche Beratung zu Patientenrechten, Ärztepflichten, Kassenleistungen, Behandlungskosten, Betreuungs- & Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, gesetzlichen Neuregelungen erhalten sie im Gesundheitsladen von 10:00 – 13:00 Uhr in der Waltherstr. 16a.