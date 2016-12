Hier das Wochenprogramm von Montag bis Sonntag, 12. – 18. Dezember 2016 auf den Übertragungswegen UKW 92.4 und Kabel 96.75 sowie DAB+ und Internet-Livestream. Bitte einfach zu dem jeweiligen Tag scrollen!!

MONTAG, 12. Dezember 2016: UKW-Programm von 17-24.00 Uhr

(auch über DAB+ und Internet-Livestream empfangbar)

17.00 Uhr: Lora aus dem EineWeltHaus

18.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: Forum aktuell mit der Sendung des Münchner Forums, dem Diskussionsforum für Stadtentwicklungsfragen. Zu Gast ist der Architekt Johannes Ernst und es geht um das Werksviertel hinterm Ostbahnhof

20.00 Uhr: LORA International mit dem Munic American Peace Committee

21.00 Uhr: Munih FM – die türkische Redaktion bei LORA

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan

22.00 Uhr: Spätnachrichten

22.15 Uhr: Weltmusik mit der Redaktion Exotus



MONTAG, 12. Dezember 2016: Programm DAB+/ Livestream von 00-24.00 Uhr

00.00 Uhr: Unser Thema der Woche heißt diesmal „Dialog mit der Stadtgesellschaft“ – wie kommunizieren Stadtpolitik und -verwaltung mit der Stadtgesellschaft?

01.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: LORA-Kultur mit Politischer Kunst und Kultur

03.00 Uhr: Literaturverhör mit der Sendung des Werkkreis der Literatur der Arbeitswelt

04.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

05.00 Uhr: Spätnachrichten

05.15 Uhr: Time for Jazz mit Swing In – Wenn der einhundertste Geburtstag von Malern oder Literaten ins Haus steht, dann quellen sie über die Feuilleton-Seiten der Gazetten mit Lobeshymnen und Anekdoten, wenn aber der Einhundertste eines Jazzers zu feiern wäre, kräht kein Hahn danach. Wir ändern das jetzt mit der Parade der Hundertjährigen.

07.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: LORA-Kultur

09.00 Uhr: Trotz Alledem mit Aufstand FM zu den Themen Sexismus und Feminismus

10.00 Uhr: Unser Thema der Woche heißt diesmal „Dialog mit der Stadtgesellschaft“ – wie kommunizieren Stadtpolitik und -verwaltung mit der Stadtgesellschaft?

11:00 Uhr: Im Ökomagazin Rainbow hören Sie die Sendung von David gegen Goliath

12.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: LORA International mit der Sendung der Internationalen Frauenliga für Frieden und Freiheit – Thema: Gewalt gegen Frauen

14.00 Uhr: Nachrichten

14.05 Uhr: Heimat und Dudelfunk

15.00 Uhr: Hard ’n‘ Heavy

16:00 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) LORA-Magazin

17-24 Uhr: wie UKW-Programm Montag (s.o.)

DIENSTAG, 13. Dezember 2016 2016: UKW-Programm von 17-24.00 Uhr

(auch über DAB+ und Internet-Livestream empfangbar)

17.00 Uhr: Trotz Alledem mit Inside USA

18.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: Fremde Heimat München mit dem Portal Migration

20.00 Uhr: Freies Radio mit Beiträgen von anderen Freien Radios aus Deutschland und der Welt

21.00 Uhr: Griechisches Haus

22.00 Uhr: Spätnachrichten

22.05 Uhr: Note Balkana

23.00 Uhr: Fusion

DIENSTAG, 13. Dezember 2016: Programm DAB+/ Livestream von 00-24.00 Uhr

00.00 Uhr: Lora aus dem EineWeltHaus

01.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Forum aktuell mit der Sendung des Münchner Forums, dem Diskussionsforum für Stadtentwicklungsfragen. Zu Gast ist der Architekt Johannes Ernst und es geht um das Werksviertel hinterm Ostbahnhof

03.00 Uhr: LORA International mit dem Munic American Peace Committee

04.00 Uhr: Munih FM – die türkische Redaktion bei LORA

04.30 Uhr: Blickpunkt Balkan

05.00 Uhr: Spätnachrichten

05.15 Uhr: Weltmusik mit der Redaktion Exotus

07.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Freies Radio mit Beiträgen von anderen Freien Radios

09.00 Uhr: Soziale Welt mit Bildung

11.00 Uhr: In Leib und Seele geht es um Jugend und Kunst

12.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Lora aus dem EineWeltHaus

14.00 Uhr: Spanische Nachrichten

14.15 Uhr: Club Latino mit Salsa und Merengue

16.00 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) LORA-Magazin

17-24 Uhr: wie UKW-Programm Dienstag (s.o.)

MITTWOCH, 14. Dezember 2016 2016: UKW-Programm von 17-24.00 UHR

(auch über DAB+ und Internet-Livestream empfangbar)

17.00 Uhr: Soziale Welt – Thema: „Menstruation zwischen (angeblichem) Tabu und Period Tracker App“

18.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: Arbeit-Brozeit-Freizeit mit der Sendung der Münchner ver.di-Frauen

20.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte mit „Stadt und Land“ – Soziale und politische Betrachtungen aus München und Bayern – und darüber hinaus – unter anderem sprechen wir über Jobcenter-Maßnahmen, in denen Erwerbslose bis zu zwei Monate ohne Entgelt arbeiten

21.00 Uhr: Die Gegensprechanlage

22.00 Uhr: Spätnachrichten

22.15 Uhr: Plattenbau mit Daydream

MITTWOCH, 14. Dezember 2016: Programm DAB+/ Livestream von 00-24.00 Uhr

00.00 Uhr: Trotz Alledem mit Inside USA

01.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Fremde Heimat München mit dem Portal Migration

03.00 Uhr: Freies Radio mit Beiträgen von anderen Freien Radios aus Deutschland und der Welt

04.00 Uhr: Griechisches Haus

05.00 Uhr: Spätnachrichten

05.05 Uhr: Note Balkana

06.00 Uhr: Fusion

07.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte

09.00 Uhr: Arbeit – Brotzeit – Freizeit mit Attac München – Themen: Sarah Wagenknecht und ihre Vorschläge zu Geld und Eigentum und Werner Rügemer über den neuen „Share“ -Kapitalismus

10.00 Uhr: Freies Radio mit Beiträgen von anderen Freien Radios

11.00 Uhr: LORA-Kultur mit Politischer Kunst und Kultur

12.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Fremde Heimat München mit dem Portal Migration

14.00 Uhr: Nachrichten

14.15 Uhr: Time for Jazz mit Swing In – Wenn der einhundertste Geburtstag von Malern oder Literaten ins Haus steht, dann quellen sie über die Feuilleton-Seiten der Gazetten mit Lobeshymnen und Anekdoten, wenn aber der Einhundertste eines Jazzers zu feiern wäre, kräht kein Hahn danach. Wir ändern das jetzt mit der Parade der Hundertjährigen.

16:00 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) LORA-Magazin

17-24 Uhr: wie UKW-Programm Mittwoch (s.o.)

DONNERSTAG, 15. Dezember 2016 2016: UKW-Programm von 17-24.00 Uhr

(auch über DAB+ und Internet-Livestream empfangbar)

17.00 Uhr: Spektrum mit der Sendung von Kofra, dem Kommunikationszentrum für Frauen zur Arbeits- und Lebenssituation

18.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow mit der Sendung des Bund Naturschutz München

20.00 Uhr: In Leib und Seele hören Sie die Redaktion Gesundheitswesen

21.00 Uhr: Uferlos – schwul-lesbisches Magazin

22.00 Uhr: spanische Nachrichten

22.15 Uhr: Club Latino mit Musik aus den Anden und Peru

DONNERSTAG, 15. Dezember 2016: Programm DAB+/ Livestream von 00-24.00 Uhr

00.00 Uhr: Soziale Welt – Thema: „Menstruation zwischen (angeblichem) Tabu und Period Tracker App“

01.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Arbeit-Brozeit-Freizeit mit der Sendung der Münchner ver.di-Frauen

03.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte mit „Stadt und Land“ – Soziale und politische Betrachtungen aus München und Bayern – und darüber hinaus – unter anderem sprechen wir über Jobcenter-Maßnahmen, in denen Erwerbslose bis zu zwei Monate ohne Entgelt arbeiten

04.00 Uhr: Die Gegensprechanlage

05.00 Uhr: Spätnachrichten

05.15 Uhr: Plattenbau mit Daydream

07.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Spektrum

09.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte mit „Stadt und Land“ – Soziale und politische Betrachtungen aus München und Bayern – und darüber hinaus – unter anderem sprechen wir über Jobcenter-Maßnahmen, in denen Erwerbslose bis zu zwei Monate ohne Entgelt arbeiten

10.00 Uhr: Die Gegensprechanlage, das Gespräch bei LORA

11:00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

12:00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Munih FM – die türkische Redaktion bei LORA

13.30 Uhr: Blickpunkt Balkan

14.00 Uhr: Nachrichten

14:15 Uhr: Weltmusik mit der Redaktion Exotus

16:00 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) LORA-Magazin

17-24 Uhr: wie UKW-Programm Donnerstag (s.o.)

FREITAG, 16. Dezember 2016: UKW-Programm von 17-24.00 Uhr

(auch über DAB+ und Internet-Livestream empfangbar)

17.00 Uhr: Wochenrückblick

18.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: LORA-Kultur – Wir informieren über aktuelle Ausstellungen in München

20.00 Uhr: Literaturverhör mit der Nachtlektüre

21.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

22.00 Uhr: Spätnachrichten

22.15 Uhr: Time for Jazz mit Jazz & und More

FREITAG, 16. Dezember 2016: Programm DAB+/ Livestream von 00-24.00 Uhr

00.00 Uhr: Spektrum mit der Sendung von Kofra, dem Kommunikationszentrum für Frauen zur Arbeits- und Lebenssituation

01.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow mit der Sendung des Bund Naturschutz München

03.00 Uhr: In Leib und Seele hören Sie die Redaktion Gesundheitswesen

04.00 Uhr: Uferlos – schwul-lesbisches Magazin

05.00 Uhr: spanische Nachrichten

05.15 Uhr: Club Latino mit Musik aus den Anden und Peru

07.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Trotz Alledem

09.00 Uhr: Spektrum mit der Sendung von Kofra, dem Kommunikationszentrum für Frauen zur Arbeits- und Lebenssituation

10.00 Uhr: Uferlos – schwul-lesbisches Magazin

11:00 Uhr: Literaturverhör mit der Sendung des Werkkreis der Literatur der Arbeitswelt

12:00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Griechisches Haus

14.00 Uhr: Nachrichten

14:15 Uhr: Plattenbau mit Daydream

16:00 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) LORA-Magazin

17-24 Uhr: wie UKW-Programm Freitag (s.o.)

SAMSTAG, 17. Dezember 2016: Programm DAB+/ Livestream von 00-24.00 Uhr

00:00 Uhr: Uferlos/Queerdenker/Wellenreiterin (im Wechsel)

01:00 Uhr: LORA-Magazine der vergangenen Woche (rollierend) mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

06-24 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) Medienspiegel und LORA-Magazine der vergangenen Woche

SONNTAG, 18. Dezember 2016: Programm DAB+/ Livestream von 00-24.00 Uhr

00.00 Uhr: Weltmusik

02.00 Uhr: Spektrum

03.00 Uhr: Forum aktuell

04.00 Uhr: Kabarett div.

05.00 Uhr: Soziale Welt

06.00 Uhr: Community-Radio

07.00 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) Medienspiegel und LORA-Magazine der vergangenen Woche

10.00 Uhr: Gegensprechanlage

11.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte

12.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) Medienspiegel

14.00 Uhr: Musiksendung

16.00 Uhr: 5 Stunden (!) Sondersendung von Radio Lotte Weimar zum NSU-Prozess in München.

21-24 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) Medienspiegel und LORA-Magazine der vergangenen Woche