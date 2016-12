PIANATHON live in Munich: Im Rahmen des Pianathon-Projektes gibt’s ein Fundraiser-Konzert für die Organization „Room to Read“. Im Eine-Welt-Haus um 20.00 Uhr.

Ebenfalls im Eine Welt Haus finden jeden Dienstag Beratungen zum Asyl- und Ausländerrecht statt. Anmeldung ist um 17.30 Uhr.

Ab 16.00 Uhr gibt es im Jugendinformationszentrum JIZ Rechtsberatung für Kinder und Jugendliche.

Die wöchentliche Fahrrad-Selbsthilfe-Werkstatt in der Mohr-Villa findet von 17.30 bis 19.30 Uhr statt.

Auch dieses Jahr ist das Nord Süd Forum München e.V. wieder mit einigen seiner Mitgliedsgruppen auf dem Tollwood-Winterfestival auf der Theresienwiese vertreten. Am Stand im Basar-Zelt erfahren Sie zwischen bis zum 23. Dezember Aktuelles und Grundsätzliches unserer Arbeit rund um die Globale Gerechtigkeit. Näheres auf der Web Site der Organisation.

Das Berufsinformationszentrum BIZ bietet eine Informationsveranstaltung für Frauen an zum Thema Wiedereinstieg ins Berufsleben an. In der Kapuzinerstraße 30 um 9.00 Uhr.

„Sozialität im epochalen Wandel“: im Rahmen der Ringvorlesung INKLUSION und DIVERSITÄT referiert Mark Sven Hengerer über die frühe Neuzeit in Europa. Um 19:15 im Hörsaal B 101 der Ludwig-Maximilinas-Universität.