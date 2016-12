Im Gesundheitsladen in der Waltherstr.16a gibt es um 10 Uhr wieder die „Unabhängige Patientenberatung“.

Sportliche Hörer können morgen zwischen 11 und 18 Uhr ihr Fahrrad zu einem kostenlosen Beleuchtungscheck auf den Odeonsplatz bringen.

In der Stadtbibliothek Moosach in der Hanauerstr.61a ist um 15:30 das Figurentheater Pantaleon mit dem Stück „Michel feiert Weihnachten“ zu Gast. Bitte reservieren Sie für Ihr Kind ab 4 J. einen Platz unter Tel.309054790.

Nur noch bis zum 15.Dezember ist in der Sendlinger Kulturschmiede, Daiserstr.22, von 18 -21 Uhr die Ausstellung „Sendling arisiert-Jüdische Nachbarn: entrechtet, beraubt, vertrieben“ zu sehen.

Ältere Kids zwischen 6 und 9 J. können im Fablab in der Gollierstr.70 D von 16 -18 Uhr Roboter aus Schrott bauen.

Im Evangelischen Beratungszentrum in der Landwehrstr.15 geht es um 19 Uhr in einem Infoabend um „Trennung-Scheidung-Mediation“, in der Weihnachtszeit ein aktuelles Thema!

Über den LETS-Tauschring, das geldlose, örtliche Tausch- und Verrechnungssystem , wird im Werkhaus, Leonrodstr.19 um 19:30 informiert.

Und im Kafe Marat in der Thalkirchner Str.102 spricht um 20:30 der Publizist Sebastian Friedrich zum Thema „Rechte Offensive-linke Ratlosigkeit?“