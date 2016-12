Im Filmmuseum erwartet Sie um 18:30 Uhr ein Romy Schneider Film aus dem Jahr 1979

Death Watch: Der gekaufte Tod von Bertrand Tavernier mit Harvey Keitel und Harry Dean Stanton

Ein brillanter Thriller, indem es über das Sterben einer Frau geht, das in einer Zeit, in der Krankheit und Tod als besiegt gelten, zum Medien-Spektakel wird.

Um 18.30 Uhr erwartete Sie im Werkstattkino „Das Land der Erleuchteten“. Ein Doku-Drama von Pieter-Jan De Pue. Das Drama handelt von afghanischen Kinder-Gangs, die Minen ausbuddeln und Sprengstoff verkaufen.

Um 20:00 Uhr bietet das Technikum „Against Me!“ Politischen Punkrock mit Tiefgang, irgendwo zwischen The Clash, Billy Bragg und Hot Water Music.

Also wer Pogo mit Hirn möchte, ab in die Grafinger Str. 6

In der Tonhalle startet um 19:00 Uhr „Emil Bulls X-Mas Bash Festival“, mit den lokalen Gastgebern, sowie Skinred, Annisokay, Zebrahead, Burning Down Alaska, Vitja, Unleash The Sky, Janara und eine StarFM Gewinner Band. Die Tonhalle findet ihr ebenfalls in der Grafinger Str. 6

Auf der Tollwood startet um 20:30 Uhr Grand Chapiteau mit Cirque Eloize: Saloon, ein grandioses Musical Acrobatic Adventure im Wilden Westen. Die kanadischen Artisten zeigen eine spektakuläre Show mit Live-Musik zwischen Akrobatik, Tanz, Theater und Slapstick. Wer möchte kann gerne eine Menü dazubuchen, jeweils Dienstag- Samstag ab 18:30 Uhr, sowie am Sonntag bereits ab 13:00 Uhr

Ebenfalls auf der Tollwood findet ab 18:30 Uhr eine Versteigerung zugunsten des Baus von Biogasanlagen und Solarthermieanlagen statt. Versteigert werden Essenskörbe im Wert von ca. 70,00€, gesponsert von der Organisation Sofis World. Die Versteigerung findet nach dem amerikanischen Versteigerungsmodus statt.

Im Theater Heppel & Ettlich erwartet Sie um 16:00 Uhr Pumuckl und die Christbaumkugel – ein nettes Marionettentheater-Abenteuter für Groß und Klein

Literarischer wird es im Literatur Moths in der Rumfordstraße 48. Dort können sie die Buchpremiere von Wassily Kandinskys „Vergessenes Oval. Gedichte aus dem Nachlass“ bezeugen. Alexander Graeff präsentiert den neu erschienenen Band mit deutsch- und russischen Gedichten zum 150. Geburtstag des Wegbereiters der Abstraktion. Gelesen wird von Olga Wiedenhöft