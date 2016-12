München ist an sich die freundlichste Stadt der Welt, für Trinker. Rund ums Oktoberfest werden volltrunkene U-Bahnfahrer mehrmals darauf hin gewiesen, dass sie den Hauptbahnhof erreicht haben und aussteigen sollen. Genau dort, am Hauptbahnhof, soll jetzt ab dem neuen Jahr ein Alkoholverbot von 22-6 Uhr gelten. Vielleicht ist München ja nur freundlich zu den Trinkern, deren Geldbeutel lockerer sitzen, wenn sie selber einen sitzen haben. Was es damit auf sich hat wollten wir von Lydia Dietrich wissen, die für Die Grünen – rosa liste im Münchner Stadtrat sitzt.

Soweit Lydia Dietrich aus der Münchner Stadtratsfraktion Die Grünen – rosa liste, über das geplante Alkoholverbot um den Münchner Hauptbahnhof und Mittel, mit denen Suchtkranken besser geholfen werden kann.