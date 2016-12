Der Ausstieg aus der Atomkraft ist beschlossene Sache, Punkt. Spätestens 2022 sollten alle Atomkraftwerke vom Netz gehen und dann gehts an die Jahrhundertaufgabe der Entsorgung der Brennelemente und der Baustoffe. Eigentlich sollte man dafür schon mal vorausschauend sparen, aber es ist Vorweihnachtszeit und die Bundesregierung macht so gerne Geschenke, diesmal an die Atomkraftwerkbetreiber. Wir sprachen mit Franziska Buch, Energiereferentin am Umweltinstitut München, und wollten wissen wie das Geschenk denn genau aussieht und wie groß es ist.



Soweit Franziska Buch, Energiereferentin am Umweltinstitut München, über den heutigen Beschluss der Bundesregierung die Brennelementesteuer auslaufen zu lassen und damit auf ca. 6 Milliarden Euro zu verzichten.