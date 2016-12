Samstag

„Using Theatre to harmonize with new conditions“, Ziad Adwan präsentiert im Rahmen des Munich welcome – Theatres bzw. des Open Boarder . Festivals im Bellevue du Monaco ab 16 Uhr!

Um 16 Uhr 30 wird per Handpuppen- und Schattentheater im Eine-Welt-Haus die Weihnachtsgeschichte erzählt, vom Figurentheater Corpovivo.

Dem Gregorij Rasputin, einem russischem Wunderheiler und Mönch, gedenkt man – unterscheidend zwischen Fakten und Mythen – ab 19 Uhr in der Seidlvilla, klassischem Quartett inkl.

In der Backstage-Halle treten mal wieder die Killerpilze an, den Support hat die tolle Münchner Indieband „Die Sauna“ übernommen. Ab 20 Uhr.

Im Tollwood um 20 Uhr 30 können Sie sich vom Cirque Eloize verzaubern lassen, wenn der nämlich eine Wild-West-Akrobatik aufs Programm setzt

Sonntag

Am Grünwalder Standlkiosk um 15 Uhr beginnt die Lesung mit Michael Schwarzmeier aus selbst geschriebenen Weihnachtsgeschichten, Glühweinkuscheln inklusive.

Die Iberl.Bühne feiert mit der ewigjungen Luise Kinseher das Fünfzigjährige, ab 19 Uhr.

Die Gründung einer Arbeitsvermittlung für Flüchtlinge steht im Mittelpunkt des Spielfilmes von Ken Loach mit

dem Titel „It`s a free world!“, zu sehen auch ab 19 Uhr im Bahnwärter Thiel.

In der Kammer 3 der Kammerspiele um 20 Uhr: Open Boarder, das Festival.

Um 20 Uhr 30 beginnt das Konzert von Moop Mama, feinstem Groove und Hip Hop in der Muffathalle.

Montag

Indie spielt in der Tief-Im-Wald-Bar beim Tollwood die Lischkapelle ab 16 Uhr 30 schon.

Dann treffen sich auch vor Weihnachten die Rassisten der heimatfront, Pegida, um erst um 19 Uhr am Theatinerplatz überflüssige Parolen zu brüllen und dann die nächstgelegenen Straßen abzumarschieren. Im Gleichschritt abgetreten!

Auch um 19 Uhr beginnt im Görreshof Brigitte Monz das literarische Kabinett, Thema: Weihnachten in der Literatur!

Axel Hacke präsentiert um 8 im Lustspielhaus sein neues Buch über „Die Tage, die ich mit Gott verbrachte“. So hat es bei Einigen angefangen mit der Hybrisattacke… Viel Spaß!

Noch ein Konzert: Der Maj Musical Monday in der Glockenbachwerkstatt – um 9 diesmal zu Gast: Zwinkelman, das sind Josip Pavlov und Dominik Lutter mit Akustischen feinen Absurditäten – und dann kommt noch der DIY-Underground-Popper Jason Arigato, Ex-Queen of Japan…