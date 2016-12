In der Sendung dreht sich alles um den Klimaschutz in München. Welche Folgen hat der Klimawandel für München? Wo stehen wir beim Klimaschutz? Welche Klimaanpassungsmaßnahmen gibt es?

Die Klimaschutzpolitk der Stadt kritisiert Dr. Rudolf Nützel, Geschäftsführer des Bund Naturschutz, Kreisgruppe München. Für ihn werden von den guten Vorsätzen der Stadt in der Klimaschutzpolitik zu wenig wirklich umgesetzt.

Andreas Schuster von der Münchner Umweltorganisation Green City informiert uns über das im November gestartete Bürgerbegehren zur Luftreinhaltung in München.

Wir schauen auch auf die deutsche Klimaschutzpolitik. Denn Deutschland droht seine Klimaschutzziele 2020 nicht zu erreichen, Darauf weist Karsten Smid von Greenpeace Deutschland hin.

Und Wolfgang Czisch vom Münchner Forum für Stadtentwicklungsfragen beschäftigt sich mit der Frage, wie die Stadt München in Zeiten des Klimawandels umgestaltet werden muss.

Unterstützt wurde die Sendung durch: