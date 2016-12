MAUERMUSEUM: Weit mehr als 100 Blechtafeln mit Alltagsgeschichten palästinensischer Frauen und Jugendlicher an der israelischen Sperranlage, die Bethlehem von Jerusalem trennt, bilden das „Mauermuseum“ – ein Beispiel für gewaltfreien Widerstand. Die Poster stammen aus einer Serie von wahren Geschichten, aufgeschrieben von palästinensischen Frauen und Jugendlichen. Die Ausstellung im Eine-Welt-Haus läuft noch bis zum 28.12.

Ebenfalls im Eine Welt Haus finden jeden Dienstag Beratungen zum Asyl- und Ausländerrecht statt. Anmeldung ist um 17.30 Uhr.

Im HAUS DER ROTEN FAHNE in der Tulbeckstraße 4f gibt’s eine szenische Lesung aus August Kühn’s „Der Bayerische Aufstand 1705“ zur Sendlinger Mordweihnacht: Ja, es gibt immer noch jene Leut’, die bereit sind, die realistische Vorlage nahe dem Sendlinger Kircherl zu erzählen. Der Arbeiterschriftsteller August Kühn, geboren im Glasscherbenviertel Schwanthalerhöhe, Militärhistoriker, Kommunist und Mensch, hat diese Geschehnisse in seinem Volksstück „Der Bayerische Aufstand 1705“ brutalstmöglich nacherzählt. Beginn ist um 18.30 Uhr.

Ab 16.00 Uhr gibt es im Jugendinformationszentrum JIZ Rechtsberatung für Kinder und Jugendliche.

Die wöchentliche Fahrrad-Selbsthilfe-Werkstatt in der Mohr-Villa findet von 17.30 bis 19.30 Uhr statt.

Auch dieses Jahr ist das Nord Süd Forum München e.V. wieder mit einigen seiner Mitgliedsgruppen auf dem Tollwood-Winterfestival auf der Theresienwiese vertreten. Am Stand im Basar-Zelt erfahren Sie zwischen bis zum 23. Dezember Aktuelles und Grundsätzliches unserer Arbeit rund um die Globale Gerechtigkeit. Näheres auf der Web Site der Organisation.

Das Berufsinformationszentrum BIZ bietet eine Informationsveranstaltung für Frauen an zum Thema Wiedereinstieg ins Berufsleben an. In der Kapuzinerstraße 30 um 9.00 Uhr.