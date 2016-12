Kinder von 1 – 6 Jahre lädt das Kindertheater „Kunstdünger“ von 9 – 11 Uhr zu „Ophelias Schattentheater“ ein, einem Stück von Michael Ende. Wo? Im Verein Stadtteilkultur 2411, Blodigstr. 4 im 3. Stock. Bitte anmelden unter Tel: 08024/4578.

Am Mittwoch und Donnerstag zwischen 11 Uhr und 15 Uhr können Sie die Jahresausstellung im Kunstrefugium der Mohrvilla in Freimann , Situlistr.75 , anschauen, in der 24 Künstler ihre Werke vorstellen.

Für ein gutes Werk eignet sich die BRK-Blutspendeaktion in der Turnhalle der Grundschule Krailling, die von 16 bis 20 Uhr auf Sie wartet. Bitte erst danach zum Glühwein auf den Christkindlmarkt!!!

Im Haus Dorothee, der Begegnungsstätte für alleinerziehende Väter und Mütter in der St.Michaelsstr.88, gibt es von 17.30 bis 18.30 eine Stunde der „Be-Sinnung“.

Von 17:30 bis 19:00 können Sie in der Kleiderkiste Bambini , Senftenauerstr.5a in Hadern, gebrauchte Kinderkleidung erhalten.

Einen Infoabend für werdende Eltern bietet das evangelische Beratungszentrum in der Landwehrstr.15 um 18 Uhr an. Anmeldung tel. unter 590480 !

Für Freunde der klassischen Musik und für alle, die das Kaufhaus-Weihnachtsliedergedudel satt haben, gibt es um 20 Uhr bei freiem Eintritt in der Musikhochschule im Raum 33 das Abschlusskonzert des Klarinettenmeisterkurses statt.