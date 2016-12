Hier das Wochenprogramm von Montag – Sonntag, 26. Dezember 2016 – 01. Januar 2017 auf den Übertragungswegen UKW 92.4 und Kabel 96.75 sowie DAB+ und Internet-Livestream. Bitte einfach zu dem jeweiligen Tag scrollen!!

MONTAG, 26. Dezember 2016: UKW-Programm von 17-24.00 Uhr

(auch über DAB+ und Internet-Livestream empfangbar)

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – Die Besetzung Griechenlands von 1941-44 – 2. Teil mit Knud Harou

18.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten – Thema: La Françafrique, womit postkoloniales Wirken Frankreichs in seinen ehemaligen Kolonien bezeichnet wird. Aufgezeigt wird, dass der Kolonialismus noch lange nicht aufgehört hat und nur unter neuen Erscheinungsformen mächtig weiterwirkt.

19.00 Uhr: Forum aktuell mit „1984“, die Sendung mit dem großen Bruder gegen Überwachungswahn und Datenkraken

20.00 Uhr: LORA International mit der Menschenrechtsorganisation Earthlink – Thema Müll als Fluchtursache

21.00 Uhr: Munih FM – die türkische Redaktion bei LORA

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan

22.00 Uhr: Spätnachrichten

22.15 Uhr: Musik- und Kultursendung „Unruhe in der Provinz“ – Es geht um das Hotel Kovel in Oberammergau. Die vier Burschen von Kofelgschroa betreiben das „Hotel Kovel“ in Oberammergau und haben das alte Haus mit einer wunderbaren Idee der Kulturbegegnung zu neuem Leben erweckt. Zu Gast im Studio sind Michael von Mücke und Maxi Pongrats



MONTAG, 26. Dezember 2016: Programm DAB+/ Livestream von 00-24.00 Uhr

00.00 Uhr: Soziale Spaltung, Klimschutz, Stadtplanung, fairer Einkauf: Wie nachhaltig ist die Münchner Stadtpolitik?

01.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: LORA-Kultur mit Künstlerfragen, der Sendung des Paul-Klinger-Künstlersozialwerkes

03.00 Uhr: Literaturverhör mit dem poesie[magazin]

04.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

05.00 Uhr: Spätnachrichten

05.15 Uhr: Time for Jazz mit Avantgarde

07.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: LORA-Kultur

09.00 Uhr: Trotz Alledem mit einer Sendung des Bündnis Bezahlbares Wohnen – Thema: wie schaut ihre weihnachtliche Wunschliste für den Miet- udn Wohnungsmarkt für München aus?

10.00 Uhr: Soziale Spaltung, Klimschutz, Stadtplanung, fairer Einkauf: Wie nachhaltig ist die Münchner Stadtpolitik?

11:00 Uhr: Ökomagazin Rainbow mit der Sendung von Pro Regenwald

12.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: LORA International mit dem EineWeltReport München des Nord-Süd-Forums – Zu Gast ist die Gesellschaft für bedrohte Völker

14.00 Uhr: Nachrichten

14.05 Uhr: Musical Dreams

15.00 Uhr: Rock ’n‘ Roll

16:00 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) LORA-Magazin

17-24 Uhr: wie UKW-Programm Montag (s.o.)

——————————————————————————————————————————————————-

DIENSTAG, 27. Dezember 2016 2016: UKW-Programm von 17-24.00 Uhr

(auch über DAB+ und Internet-Livestream empfangbar)

17.00 Uhr: Trotz Alledem mit den Naturfreunden München

18.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: Fremde Heimat München mit Panafrika

20.00 Uhr: Freies Radio mit Beiträgen von anderen Freien Radios

21.00 Uhr: Redakcija Polonium

22.00 Uhr: Spätnachrichten

22.05 Uhr: Munich Masala

23.00 Uhr: Hillbilly

DIENSTAG, 27. Dezember 2016: Programm DAB+/ Livestream von 00-24.00 Uhr

00.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – Die Besetzung Griechenlands von 1941-44 – 2. Teil mit Knud Harou

02.00 Uhr: Forum aktuell mit „1984“, die Sendung mit dem großen Bruder gegen Überwachungswahn und Datenkraken

03.00 Uhr: LORA International mit der Menschenrechtsorganisation Earthlink– Thema Müll als Fluchtursache

04.00 Uhr: Munih FM – die türkische Redaktion bei LORA

04.30 Uhr: Blickpunkt Balkan

05.00 Uhr: Spätnachrichten

07.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Freies Radio mit Beiträgen von anderen Freien Radios

09.00 Uhr: Soziale Welt mit dem LORA-Sport

11.00 Uhr: In Leib und Seele hören Sie das HIV-Inforadio der Münchner Aidshilfe

13.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – Die Besetzung Griechenlands von 1941-44 – 2. Teil mit Knud Harou

14.00 Uhr: Spanische Nachrichten

14.15 Uhr: Club Latino mit Salsa und Merengue

16.00 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) LORA-Magazin

17-24 Uhr: wie UKW-Programm Dienstag (s.o.)

——————————————————————————————————————————————————-

MITTWOCH, 28. Dezember 2016 2016: UKW-Programm von 17-24.00 UHR

(auch über DAB+ und Internet-Livestream empfangbar)

17.00 Uhr: Soziale Welt mit den Nachrichten aus der Provinz

18.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: Arbeit-Brozeit-Freizeit – Kulturimpuls Grundeinkommen

20.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte mit dem Institut für sozial-ökologische Wirtschaftsforschung ISW

21.00 Uhr: Sendereihe „Unterm Grund“

22.00 Uhr: Spätnachrichten

22.15 Uhr: Plattenbau mit Kassiopeia am Morgen

MITTWOCH, 28. Dezember 2016: Programm DAB+/ Livestream von 00-24.00 Uhr

00.00 Uhr: Trotz Alledem mit den Naturfreunden München

01.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Fremde Heimat München mit Panafrika

03.00 Uhr: Freies Radio mit Beiträgen von anderen Freien Radios

04.00 Uhr: Redakcija Polonium

05.00 Uhr: Spätnachrichten

05.05 Uhr: Munich Masala

06.00 Uhr: Hillbilly

07.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte

09.00 Uhr: Arbeit-Brozeit-Freizeit mit dem Mietrechtsforum

10.00 Uhr: Freies Radio mit Beiträgen von anderen Freien Radios

11.00 Uhr: LORA-Kultur mit Künstlerfragen, der Sendung des Paul-Klinger-Künstlersozialwerkes

12.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Fremde Heimat München mit Panafrika

14.00 Uhr: Nachrichten

14.15 Uhr: Time for Jazz mit Avantgarde

16:00 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) LORA-Magazin

17-24 Uhr: wie UKW-Programm Mittwoch (s.o.)

——————————————————————————————————————————————————-

DONNERSTAG, 29. Dezember 2016 2016: UKW-Programm von 17-24.00 Uhr

(auch über DAB+ und Internet-Livestream empfangbar)

18.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Thema: nachhaltige Stadtplanung in München

20.00 Uhr: Leib und Seele

21.00 Uhr: Wellenreiterinnen – Thema: Frauen und Japan

22.00 Uhr: spanische Nachrichten

22.15 Uhr: Musik aus Spanien und Lateinamerika

DONNERSTAG, 29. Dezember 2016: Programm DAB+/ Livestream von 00-24.00 Uhr

00.00 Uhr: Soziale Welt mit den Nachrichten aus der Provinz

01.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Arbeit-Brozeit-Freizeit – Kulturimpuls Grundeinkommen

03.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte mit dem Institut für sozial-ökologische Wirtschaftsforschung ISW

04.00 Uhr: Sendereihe „Unterm Grund“

05.00 Uhr: Spätnachrichten

05.15 Uhr: Plattenbau mit Kassiopeia am Morgen

07.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Spektrum

09.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte mit dem Institut für sozial-ökologische Wirtschaftsforschung ISW

10.00 Uhr: Die Gegensprechanlage, das Gespräch bei LORA

11:00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

12:00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Munih FM – die türkische Redaktion bei LORA

13.30 Uhr: Blickpunkt Balkan

14.00 Uhr: Nachrichten

16:00 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) LORA-Magazin

17-24 Uhr: wie UKW-Programm Donnerstag (s.o.)

——————————————————————————————————————————————————-

FREITAG, 30. Dezember 2016: UKW-Programm von 17-24.00 Uhr

(auch über DAB+ und Internet-Livestream empfangbar)

17.00 Uhr: Sendereihe: Wie nachhaltig ist München? – Thema diesmal: Armut und soziale Spaltung

18.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: LORA-Kultur – Wir graturlieren Patti Smith zum Geburtstag und besuchen die aktuelle Sonderausstellung zur Verfolgung der Sinti und Roma im NS-Dokuzentrum

20.00 Uhr: Literaturverhör mit dem Graphophon und Karel ?apek: Kauzige Kriminalgeschichten

21.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

22.00 Uhr: Spätnachrichten

22.15 Uhr: Filmmusik

FREITAG, 30. Dezember 2016: Programm DAB+/ Livestream von 00-24.00 Uhr

01.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Thema: nachhaltige Stadtplanung in München

03.00 Uhr: Leib und Seele

04.00 Uhr: Wellenreiterinnen

05.00 Uhr: spanische Nachrichten

05.15 Uhr: Musik aus Spanien und Lateinamerika

07.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Trotz Alledem

10.00 Uhr: Wellenreiterinnen

11:00 Uhr: Literaturverhör mit dem poesie[magazin]

12:00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Redakcija Polonium

14.00 Uhr: Nachrichten

14:15 Uhr: Plattenbau mit Kassiopeia am Morgen

16:00 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) LORA-Magazin

17-24 Uhr: wie UKW-Programm Freitag (s.o.)

——————————————————————————————————————————————————-

SAMSTAG, 31. Dezember 2016: Programm DAB+/ Livestream von 00-24.00 Uhr

00:00 Uhr: Uferlos/Queerdenker/Wellenreiterin (im Wechsel)

01:00 Uhr: LORA-Magazine der vergangenen Woche (rollierend) mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

06-24 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) Medienspiegel und LORA-Magazine der vergangenen Woche

——————————————————————————————————————————————————-

SONNTAG, 01. Januar 2017: Programm DAB+/ Livestream von 00-24.00 Uhr

00.00 Uhr: Weltmusik

02.00 Uhr: Spektrum

03.00 Uhr: Forum aktuell

04.00 Uhr: Kabarett div.

05.00 Uhr: Soziale Welt

06.00 Uhr: Community-Radio

07.00 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) Medienspiegel und LORA-Magazine der vergangenen Woche

10.00 Uhr: Gegensprechanlage

11.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte

12.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) Medienspiegel

14.00 Uhr: Musiksendung

16.00 Uhr: 5 Stunden (!) Sondersendung von Radio Lotte Weimar zum NSU-Prozess in München.

21-24 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) Medienspiegel und LORA-Magazine der vergangenen Woche