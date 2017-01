Hier das Wochenprogramm von Montag – Sonntag, 02. – 08. Januar 2017 auf den Übertragungswegen UKW 92.4 und Kabel 96.75 sowie DAB+ und Internet-Livestream. Bitte einfach zu dem jeweiligen Tag scrollen!!

MONTAG, 02. Januar 2016: UKW-Programm von 17-24.00 Uhr

(auch über DAB+ und Internet-Livestream empfangbar)

17.00 Uhr: Radio En La Linea – die Sendung des Ökumenischen Büros für Frieden und Gerechtigkeit

18.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: Forum aktuell mit dem Widerspruch, dem philosophischen Magazin für Gesellschaftskritik

20.00 Uhr: LORA International mit der Deutschen Friedensgesellschaft (DFG-VK)

21.00 Uhr: Munih FM – die türkische Redaktion bei LORA

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan

22.00 Uhr: Spätnachrichten

22.15 Uhr: Weltmusik mit Strange Fruits



MONTAG, 02. Januar 2016: Programm DAB+/ Livestream von 00-24.00 Uhr

00.00 Uhr: Sendereihe: Wie nachhaltig ist München? – Thema diesmal: Armut und Soziale Spaltung

01.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: LORA-Kultur – Wir graturlieren Patti Smith zum Geburtstag und besuchen die aktuelle Sonderausstellung zur Verfolgung der Sinti und Roma im NS-Dokuzentrum

03.00 Uhr: Literaturverhör mit dem Graphophon

04.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

05.00 Uhr: Spätnachrichten

05.15 Uhr: Filmmusik

07.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: LORA-Kultur

09.00 Uhr: Trotz Alledem mit den Naturfreunden München

10.00 Uhr: Sendereihe: Wie nachhaltig ist München? – Thema diesmal: Armut und Soziale Spaltung

11:00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Thema: nachhaltige Stadtplanung in München

12.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: LORA International mit der Menschenrechtsorganisation Earthlink – Thema: Müll als Fluchtursache

14.00 Uhr: Nachrichten

14.05 Uhr: Munich Masala

15.00 Uhr: Hillbilly

16:00 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) LORA-Magazin

17-24 Uhr: wie UKW-Programm Montag (s.o.)

DIENSTAG, 03. Januar 2016 2016: UKW-Programm von 17-24.00 Uhr

(auch über DAB+ und Internet-Livestream empfangbar)

17.00 Uhr: Trotz Alledem – Thema: Fluchtursachen und sog. „Sichere Herkunftsstaaten“

18.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: Fremde Heimat München – Thema Spätestens seit der Finanzkrise 2008 suchen Ökonomen nach Alternativen, Alternativen, die nicht nur Gewinne für die Potentiellen, die Mächtigen abwerfen und die Kleinen ausbeuten und notfalls auch vom Markt wischen, sondern die nach einer gerechteren Verteilung der Güter und einem Erhalt der begrenzten Resourcen suchen. Der Begriff Gemeinwohlökonomie hat sich dafür etabliert. In dieser Sendung lassen wir unterschiedliche Experten zu Wort kommen.

20.00 Uhr: Freies Radio mit Beiträgen von anderen Freien Radios

21.00 Uhr: L’Ora Italiana

22.00 Uhr: Spätnachrichten

22.05 Uhr: Heimat und Dudelfunk

23.00 Uhr: Hard ’n‘ Heavy

DIENSTAG, 03. Januar 2016: Programm DAB+/ Livestream von 00-24.00 Uhr

00.00 Uhr: Radio En La Linea – die Sendung des Ökumenischen Büros für Frieden und Gerechtigkeit

01.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Forum aktuell mit dem Widerspruch, dem philosophischen Magazin für Gesellschaftskritik

03.00 Uhr: LORA International mit der Deutschen Friedensgesellschaft (DFG-VK)

04.00 Uhr: Munih FM – die türkische Redaktion bei LORA

04.30 Uhr: Blickpunkt Balkan

05.00 Uhr: Spätnachrichten

05.15 Uhr: Weltmusik mit Strange Fruits

07.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Freies Radio mit Beiträgen von anderen Freien Radios

09.00 Uhr: Soziale Welt mit den Nachrichten aus der Provinz

11.00 Uhr: Leib und Seele

12.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Radio En La Linea – die Sendung des Ökumenischen Büros für Frieden und Gerechtigkeit

14.00 Uhr: Spanische Nachrichten

14.15 Uhr: Musik aus Spanien und Lateinamerika

16.00 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) LORA-Magazin

17-24 Uhr: wie UKW-Programm Dienstag (s.o.)

MITTWOCH, 04. Januar 2016 2016: UKW-Programm von 17-24.00 UHR

(auch über DAB+ und Internet-Livestream empfangbar)

17.00 Uhr: Soziale Welt mit Bildung und einer Sendung zur Inklusion und dem neuen Teilhabegesetz

18.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: Arbeit-Brozeit-Freizeit mit der Sendung von Attac München

20.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte mit Arbeitswelt im Wandel – Thema: Arbeitswelt in der Literatur bei dieser Sendung wird in der Literatur gestöbert, was dort über die Arbeitswelt geschrieben wurde.

21.00 Uhr: Die Gegensprechanlage

22.00 Uhr: Spätnachrichten

22.15 Uhr: Plattenbau mit dem Peilsender

MITTWOCH, 04. Januar 2016: Programm DAB+/ Livestream von 00-24.00 Uhr

00.00 Uhr: Trotz Alledem – Thema: Fluchtursachen und sog. „Sichere Herkunftsstaaten“

01.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Fremde Heimat München – Thema Spätestens seit der Finanzkrise 2008 suchen Ökonomen nach Alternativen, Alternativen, die nicht nur Gewinne für die Potentiellen, die Mächtigen abwerfen und die Kleinen ausbeuten und notfalls auch vom Markt wischen, sondern die nach einer gerechteren Verteilung der Güter und einem Erhalt der begrenzten Resourcen suchen. Der Begriff Gemeinwohlökonomie hat sich dafür etabliert. In dieser Sendung lassen wir unterschiedliche Experten zu Wort kommen.

03.00 Uhr: Freies Radio mit Beiträgen von anderen Freien Radios

04.00 Uhr: L’Ora Italiana

05.00 Uhr: Spätnachrichten

05.05 Uhr: Heimat und Dudelfunk

06.00 Uhr: Hard ’n‘ Heavy

07.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte

09.00 Uhr: Arbeit-Brozeit-Freizeit – Kulturimpuls Grundeinkommen

10.00 Uhr: Freies Radio mit Beiträgen von anderen Freien Radios

11.00 Uhr: LORA-Kultur – Wir graturlieren Patti Smith zum Geburtstag und besuchen die aktuelle Sonderausstellung zur Verfolgung der Sinti und Roma im NS-Dokuzentrum

12.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Fremde Heimat München – Thema Spätestens seit der Finanzkrise 2008 suchen Ökonomen nach Alternativen, Alternativen, die nicht nur Gewinne für die Potentiellen, die Mächtigen abwerfen und die Kleinen ausbeuten und notfalls auch vom Markt wischen, sondern die nach einer gerechteren Verteilung der Güter und einem Erhalt der begrenzten Resourcen suchen. Der Begriff Gemeinwohlökonomie hat sich dafür etabliert. In dieser Sendung lassen wir unterschiedliche Experten zu Wort kommen.

14.00 Uhr: Nachrichten

14.15 Uhr: Filmmusik

16:00 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) LORA-Magazin

17-24 Uhr: wie UKW-Programm Mittwoch (s.o.)

DONNERSTAG, 05. Januar 2016 2016: UKW-Programm von 17-24.00 Uhr

(auch über DAB+ und Internet-Livestream empfangbar)

17.00 Uhr: Spektrum – wo treibt sich die Jugend rum? – vom Jugendtreff bis zum selbstverwalteten Raum

18.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow mit der Tierpolitik

20.00 Uhr: Leib und Seele – Thema: „Geld“ – Fluch oder Segen?

21.00 Uhr: Uferlos – schwul-lesbisches Magazin

22.00 Uhr: spanische Nachrichten

22.15 Uhr: Club Latino mit brasilianischer Musik

DONNERSTAG, 05. Januar 2016: Programm DAB+/ Livestream von 00-24.00 Uhr

00.00 Uhr: Soziale Welt mit Bildung und einer Sendung zur Inklusion und dem neuen Teilhabegesetz

01.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Arbeit-Brozeit-Freizeit mit der Sendung von Attac München

03.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte mit Arbeitswelt im Wandel – Thema: Arbeitswelt in der Literatur bei dieser Sendung wird in der Literatur gestöbert, was dort über die Arbeitswelt geschrieben wurde.

04.00 Uhr: Die Gegensprechanlage

05.00 Uhr: Spätnachrichten

05.15 Uhr: Plattenbau mit dem Peilsender

07.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Spektrum

09.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte mit Arbeitswelt im Wandel – Thema: Arbeitswelt in der Literatur bei dieser Sendung wird in der Literatur gestöbert, was dort über die Arbeitswelt geschrieben wurde.

10.00 Uhr: Die Gegensprechanlage, das Gespräch bei LORA

11:00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

12:00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Munih FM – die türkische Redaktion bei LORA

13.30 Uhr: Blickpunkt Balkan

14.00 Uhr: Nachrichten

14:15 Uhr: Weltmusik mit Strange Fruits

16:00 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) LORA-Magazin

17-24 Uhr: wie UKW-Programm Donnerstag (s.o.)

FREITAG, 06. Januar 2016: UKW-Programm von 17-24.00 Uhr

(auch über DAB+ und Internet-Livestream empfangbar)

17.00 Uhr: Monatsrückblick

18.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: LORA-Kultur – Wir reisen diesmal in den Norden Spaniens und besuchen das Baskenland, Kantabrien sowie die Region Rioja

20.00 Uhr: Literaturverhör mit H wie Hörspiel – Mit der Hörspiel-Serie „Buch Heute“, ein Mockumentary über die Buch- und Verlagsszene von Jakob Schiefer und Christoph Jablonka.

21.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

22.00 Uhr: Spätnachrichten

22.15 Uhr: Time for Jazz mit dem Jazz-Panaroma

FREITAG, 06. Januar 2016: Programm DAB+/ Livestream von 00-24.00 Uhr

00.00 Uhr: Spektrum mit Aufstand FM

01.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow mit der Tierpolitik

03.00 Uhr: Leib und Seele

04.00 Uhr: Uferlos – schwullesbisches Magazin

05.00 Uhr: spanische Nachrichten

05.15 Uhr: Club Latino mit brasilianischer Musik

07.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Trotz Alledem

09.00 Uhr: Spektrum mit Aufstand FM

10.00 Uhr: Uferlos – schwullesbisches Magazin

11:00 Uhr: Literaturverhör mit dem Graphophon

12:00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: L’Ora Italiana

14.00 Uhr: Nachrichten

14:15 Uhr: Plattenbau mit dem Peilsender

16:00 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) LORA-Magazin

17-24 Uhr: wie UKW-Programm Freitag (s.o.)

SAMSTAG, 07. Januar 2016: Programm DAB+/ Livestream von 00-24.00 Uhr

00:00 Uhr: Uferlos/Queerdenker/Wellenreiterin (im Wechsel)

01:00 Uhr: LORA-Magazine der vergangenen Woche (rollierend) mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

06-24 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) Medienspiegel und LORA-Magazine der vergangenen Woche

SONNTAG, 08. Januar 2017: Programm DAB+/ Livestream von 00-24.00 Uhr

00.00 Uhr: Weltmusik

02.00 Uhr: Spektrum

03.00 Uhr: Forum aktuell

04.00 Uhr: Kabarett div.

05.00 Uhr: Soziale Welt

06.00 Uhr: Community-Radio

07.00 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) Medienspiegel und LORA-Magazine der vergangenen Woche

10.00 Uhr: Gegensprechanlage

11.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte

12.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) Medienspiegel

14.00 Uhr: Musiksendung

16.00 Uhr: 5 Stunden (!) Sondersendung von Radio Lotte Weimar zum NSU-Prozess in München.

21-24 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) Medienspiegel und LORA-Magazine der vergangenen Woche