In der Philharmonie erwartet sie um 15 Uhr der Film „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“. Der beliebte Weihnachtsfilm von Václav Vorlìcek wird dabei von dem Radiosymphonieorchester Pilsen begleitet, die die Filmmusik von Karel Svoboda live zur Vorführung auf der Großbildleinwand eingespielt.

Friday Night Live heißt es wieder um 20 Uhr im Cord Club. Die Open-Stage für Singer und Songwriter lockt mit ihrem unvorhersehbaren Programm.

Im Jazzclub in der Unterfahrt treten um 21 Uhr „The Funny Valentines & Trio“ auf. Unter dem Motto Swinging Christmas gibt es vorweihnachtlichen Vokal-Zauber mit den vier charmanten Sängerinnen und ihren Begleitmusikern.

Das Heppel & Ettlich wartet hingegen ab 20 Uhr mit einer Christmas Party der bsonderen Art auf. „The Blissfull Bob“ trägt die Songs des noch-nicht-ganz-aber-eventuell-bald-ja-doch-wenn-er-denn-die-Mühe-eines-Vortrags-aufsich-nimmt-Literaturnobelpreisträgers Bob Dylan live vor.

Um 18.30 Uhr erwartet Sie im Werkstattkino „Das Land der Erleuchteten“. In dem Doku-Drama wird die harsche Realität der afghanischen Kinder-Gangs gezeigt, die Minen ausbuddeln und den Sprengstoff dann verkaufen.

Lustiger wirds in der Lach und Schiess um 20 Uhr mit den Rythmus-Poeten von Flatsch Wagoni. Das Programm „Ladies first. Männer Förster.“ ist ein kaberettistisches Spiel zwischen Anmache und Fertigmache. Dabei geraten sich Silvana und Thomas Prosperi einmal mehr elegant in die Haare, das alles allerdings mit viel Sprachwitz, Selbstironie und fabelhaften Songs.

Wers wirklich Weihnachtlich mag, dem sei an dieser Stelle ein Besuch in der Pasinger Fabrik ans Herz gelegt. Ab 18 Uhr bejaht schon der Titel „Weihnachten? Ja bitte!“ die Zeit des 24-zähligen Countdowns. Karin Krug ließt Texte von Ludwig Thoma, Joseph von Eichendorf und anderen. Ihre Lesung wird dabei mit festlicher Musik von Bach, Bartók und Beethoven sowie alten und modernen Weihnachtsliedern umrahmt.

Auch das Tollwood lockt noch immer mit vielen Veranstaltungen und Wunderlichem. Musikalisches erwartet sie in der Tief-Im-Wald-Bar ab 16:30 Uhr. Dort liefert die Black Peer Steel Band wuchtig Mitreisendes, bevor ab 19:30 Uhr „The Steadytones“ mit ihrem Reggae und Rocksteady die Bühne übernehmen. Für den Fall, dass sie gegen 18 oder 20 Uhr auf dem Festivalgelände Feuer sehen, werden sie hoffentlich nur Zeuge der Faszination Feuershow bei der deutsche Artisten mit Feuer Kunst machen und so Licht ins Dunkel bringen.

Viel Spaß