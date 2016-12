Der 4. Sonntag im Monat fällt diesmal genau auf dem ersten Weihnachtsfeiertag!

Daher spielen wir in dieser Ausgabe unsere Favoriten bei den Weihnachtsliedern.

Es ist eine Mischung aus traditionellen, mittelalterlichen und neuzeitlichen Liedern zur Weihnachtszeit.

Mit dabei sind Slade, Weezer, Placido Domingo, Johnny Cash, Elvis Presley und viele mehr.

… und es gibt dazu drei weihnachtliche Kurzgeschichten in fränkischer Mundart …

Also:

Gery’s + Tary’s Favourites am kommenden Sonntag, 25. Dezember 2016 um 14:00 Uhr auf LoRa München,

LoRA München ist am Wochenende hörbar

– auf DAB+ (Kanal 11C) und im

– im Internet Live Stream http://www.lora924.de -> Hör-Bar -> Live stream

Die Sendung kann man dann noch 7 Tage nachhören oder sich runterladen und dann nachhören, wann man will

von der Podcast Seite http://podcast.lora924.de/publisher/episode_feed/all.xml

bzw. http://lora-podpub.rhcloud.com/publisher/category_feed/12/musik-ohne-heimat-bezug.xml

Lob, Kritik, Anregungen und Wünsche schreibt uns bitte an kritik@lora924.de, am besten mit cc an uns gery.tary@gmx.com

Viel Spaß beim Zuhören wünschen

Gery + Tary

Am Weihnachtsbaum die Lichter brennen,

Im Radio tut grad LoRa rennen,

mit Infotexten zu den Hits

bei Gery’s + Tary’s Favourites.