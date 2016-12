Interview mit Clemens Ronnefeldt, Friedensreferent beim Internationalen Versöhnungsbund

Die Gefechte in Aleppo sind beendet. Zivilisten und Kämpfer aus der Stadt wurden in die Provinz Idlib evakuiert, die nicht von den Truppen Baschar al Assads und seiner Verbündeten, der Hisbollah-Miliz und den iranischen Revolutionsgarden, kontrolliert werden. Und die Politik schweigt wortreich zu den Vorgängen in Syrien, es sprechen die Waffen. Die sog. internationale Staatengemeinschaft habe völlig versagt, so schallt es aus den Medien.

Gibt es wirklich keinerlei Aussicht auf politische Initiativen? Darüber haben wir mit Clemens Ronnefeldt, Friedensreferent beim Internationalen Versöhnungsbund gesprochen. Er gibt uns zunächst einen Überblick darüber, wer welche Gebiete in Syrien kontrolliert.