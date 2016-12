Am 21. Dezember hat die bayerische Staatsregierung die sog. Durchfinanzierungserklärung des Freistaats gegenüber der Deutschen Bahn abgegeben und somit die Finanzierung des Projekts „zweiter S-Bahn-Tunnel“ zugesichert. Das heißt, der Tunnel kommt, auch wenn viele Münchner Verkehrsverbände ihn weiter ablehnen. Der Tunnelbau aber wirft eine Reihe von Fragen für andere Vorhaben im Öffentlichen Personennahverkehr auf:



Wie will die Stadt in Zukunft wichtige Projekte des Öffentlichen Nahverkehrs finanzieren, wenn der 2. S-Bahn-Tunnel sämtliche Bundesmittel zur Förderung größerer öffentlicher Investitionen auf Jahrzehnte hinaus verschlingt? Wer wird für neue U-Bahnlinien wie die U5 nach Pasing oder die U4 nach Englschalking aufkommen, die die Stadt aufgrund des rasanten Wachstums ebenso dringend benötigt wie neue Tramlinien als Tangenten im Norden und im Westen? Diese Fragen beantwortet uns Grünen-Stadtrat Paul Bickelbacher: