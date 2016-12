Noch bis zum Donnerstag können Sie im Eine-Welt-Haus die Ausstellung MAUERMUSEUM sehen: Weit mehr als 100 Blechtafeln mit Alltagsgeschichten palästinensischer Frauen und Jugendlicher an der israelischen Sperranlage, die Bethlehem von Jerusalem trennt, bilden das „Mauermuseum“ – ein Beispiel für gewaltfreien Widerstand. Die Poster stammen aus einer Serie von wahren Geschichten, aufgeschrieben von palästinensischen Frauen und Jugendlichen.

Ebenfalls im Eine Welt Haus finden jeden Dienstag Beratungen zum Asyl- und Ausländerrecht statt. Anmeldung ist um 17.30 Uhr.

Ab 16.00 Uhr gibt es im Jugendinformationszentrum JIZ Rechtsberatung für Kinder und Jugendliche.

„GASTEIG OPEN VIDEO“ präsentiert die Highlights des »Ars Electronica Animation Festivals« auf der großen Leinwand, ein aktueller Querschnitt durch die Welt des digitalen Films von Filmemachern aus Kunst, Wissenschaft, Forschung, Entwicklung und dem universitären Bereich. Beginn ist um 18.30 Uhr.

Das Werkstattkino in der Fraunhofer Straße präsentiert um 18.30 Uhr TIMESWINGS – HANNE DARBOVENS KUNST. Der Filmemacher Rasmus Gerlach wirft einen Blick auf Leben und Kunst der Konzeptkünstlerin. Sein Dokumentarfilm umkreist das Atelier von Hanne Darboven in einem alten Bauernhaus am Harburger Burgberg und fa?ngt in Plan-Sequenzen den Aufbau von Hanne Darbovens Ausstellung im „Haus der Kunst“ durch Okwui Enwezor ein.