Noch bis morgen können Sie im Eine-Welt-Haus die Ausstellung MAUERMUSEUM sehen: Weit mehr als 100 Blechtafeln mit Alltagsgeschichten palästinensischer Frauen und Jugendlicher an der israelischen Sperranlage, die Bethlehem von Jerusalem trennt, bilden das „Mauermuseum“ – ein Beispiel für gewaltfreien Widerstand. Die Poster stammen aus einer Serie von wahren Geschichten, aufgeschrieben von palästinensischen Frauen und Jugendlichen.

Unabhängige Patientenberatung, also Persönliche Beratung zu Patientenrechten, Ärztepflichten, Kassenleistungen, Behandlungskosten, Betreuungs- & Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, gesetzlichen Neuregelungen u.a., gibts von 10-13.00 Uhr im Gesundheitsladen München in der Waltherstraße 16 a.

Das Werkstattkino zeigt um 20.00 Uhr CONTINUITY vom Omer Fast: In einer kleinen Stadt in Deutschland lädt ein verheiratetes Paar mittleren Alters wiederholt junge Männer in sein Haus ein, um ein undurchschaubares Ritual durchzuführen. Drei verschiedene Versionen des „verlorenen Sohns“ Daniel verbringen die Nacht im Einfamilienhaus. Jeder von ihnen verschwindet auf mysteriöse Weise.