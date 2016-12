Wir, das Klasse (!) Medienprojekt der Mathilde-Eller-Schule, haben uns mit den Unterschieden von einem Chat und einem Gespräch beschäftigt. Zuächst haben sich einige Schülerinnen und Schüler zusammengesetzt und darüber gesprochen, was sie in den nächsten Tagen machen. Als nächstes haben wir dann einen Chat auf WhatsApp eingesprochen.

Los gehts mit dem Gespräch:

Als nächstes folgt der Chat:

Danach haben wir über die Unterschiede gesprochen und die Vorteile und Nachteile persönlicher und digitaler Kommunikation diskutiert:

Aufgefallen ist uns, das Gespräch dauert länger und wir benutzen mehr ganze Sätze, beim Chat besteht die Kommunikation oft nur aus einzelnen Wörtern. Es geht beim Chat außerdem oft nur um Verabredungen oder Mitteilungen, was man gerade macht. Wenn man mehr zu erzählen hat, ist es einfacher, man spricht persönlich miteinander, z.B. über das Handy oder man trifft sich. Beim Telefonieren sieht man seinen Gesprächspartner nicht, hört aber seine Stimme. Das hat den Vorteil, dass man auch am Ton der Stimme oder an der Lautstärke erkennen kann, ob jemand fröhlich, traurig oder wütend ist. Wenn man jemanden persönlich trifft, kann man auch an seinem Gesichtsausdruck und an seinen Bewegungen sehen, wie es jemanden geht.

