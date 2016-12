Wie groß ist die Schere zwischen Arm und Reich in München und wie kann gegengesteuert werden? Wie hoch ist die Arbeitslosigkeit, wie gut sind die Bildungs- und Ausbildungschancen? Was ist hier zu tun? Und welche Erfolge für Frauen gibt es in der Gleichstellungspolitik?

Interviewpartner_innen sind:

– Anne Hübner, SPD-Stadträtin im Kinder- und Jugendhilfeausschuss, Mitverfasserin des Armutsberichts 2011 der Stadt München

– Monika Stephan, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt im Jobcenter München

– Dr. Detlev Sträter, Vorstandsmitglied im Münchner Forum

– Nicole Lassal, Leiterin der Gleichstellungsstelle bei der Stadt München

Unterstützt wurde die Sendung durch: