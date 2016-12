Fangen wir an mit mit dem Hinweis auf ein Kreativprogramm für junge Leute – eine offene Veranstaltung für Jugendliche im Alter von zwölf bis sechzehn Jahren. Angeboten wird das Event im Freizeit Isarsüd in Obersendling in der Baierbrunnerstraße 37.Los geht`s ab 16.00 Uhr. Viel Spaß!

Hier sind Jugendliche angesprochen bis zum Alter von 25 Jahren, die mit ihren Finanzen nicht so gut zurecht kommen und Hilfe bräuchten, damit alles wieder ins Lot kommt. Mögliche Lösungen auf dem Weg hierzu könnten praktische Tipps sein, die im Jugendinformationszentrum in der Sendlinger Straße 7 eingeholt werden müssten. Das funktioniert mit individueller Beratung und absolut diskret.

Im Residenztheater am Max- Joseph- Platz 1 ab 20.00 Uhr geht es um den Ruhestand und die Zeit davor, die Nazizeit nämlich,mit der bis dato niemand so richtig aufgeräumt hat. Altmeister Thomas Bernhard versucht hier so einiges mit seiner bissigen und zugleich traurigen Häme.Die Regie hier im Residenztheater liegt in den Händen von Tina Lanik.

Im Theater „Viel Lärm um nichts.“ Ab 20.00 Uhr in der August Exter Straße-1 Es ist Premiere, es ist Shakespeare at his best: „Der Widerspenstigen Zähmung“. Eheglück, Liebesleid in der Region von Padua. Hier geht es zur Sache, wenn mit Erpressung sogar durch Essensentzug laboriert wird.