Samstag:

Noch ganz wenige Karten – der Zimmerschied und die Lach und Schieß sind ausverkauft – gibt es Stand jetzt für Django Asül, aber nur die erste Vorstellung um 14 Uhr.

Gleiches gilt für die Kleinkünstler Faltsch Wagoni in der Pasinger Fabrik um 17 Uhr 30 oder 20 Uhr.

Alternative zur unisonen Mainstreamlustigkeit sind viele schöne Orgelkonzerte, Details und Angebote unter in-muenchen.de, Zum Beispiel das Benefizkonzert für die Wohnungslosenhilfe in St.Anna – ab 20 Uhr mit Orgel, Pauken und Trompeten in deren Klosterkirche, gestaltet u.a. von Hans Jürgen Huber und Robert Scheingraber.

Im Eine-Welt-Haus feiert man schon ab 21 Uhr ins Neue Jahr, inkl. DJ Ajith und seiner Crossovermixture zwischen Oriental Pop, Bollywood, Latino,

Reggae und Hip Hop.

Erst um 23 Uhr startet die Rote Sonne ihren tradierten Silvesterball, u.a. mit Andi Toma von Mouse on MarsUpstart, Deep Down Dave, Cassius Kline und vielen Überraschungsgästen.

Sonntag:

Als akustisches Katerfrühstück sei genannt um halb 11 im Cafe im Hinterhof Hans Wolf & sein Pianistenclub. Später bietet sich im Münchner Künstlerhaus ab 15 Uhr der Auftritt der Allotria Jazzband an.

Klassisch sei genannt jeweils um 17 und 19 Uhr das Doppelkonzert von Flötistin Janine Schöllhorn und Annegret Konrath an der Harfe mit Werken u.a. von Debussy, Chopin und Godard in derHofkapelle der Residenz.

Über die Alltagsrealität in Hongkong gibt es eine großartige, beeindruckende Dokumentation, die das Werkstattkino Sonntag und auch am Montag jeweils ab 18 Uhr 30 zeigt: Preschooled Preoccupied Preposterous lässt Einwohner Hongkongs aus drei Generationen in ihrer Umgebung zu Wort kommen.

Womit wir beim Montag wären:

Ein Angebot für Konfliktgeplagte: Die Beratung durch Mediatorenab 16.30 Uhr in der Mohr-Villa, Überschrift: Konflikt-Meisterei, Infos vorab unter Tel.0157/809761ß4.

Ganz stark: Die Katzelmacher von Rainer Werner Fassbinder, ab halb 8 in der Inszenierung des jungen Nachwuchsregisseurtalents Abdullah Kenan Karaca im Münchner Volkstheater.

Improvisationstheater mit den Profis der Fastfood-Company gibt es im Schlachthof ab halb 8 zu bestaunen.

Dann gibt es für das großartige bitterboshafte Programm von Sigi Zimmerschied noch Karten – aber vorher unbedingt reservieren. „Tendenz steigend“, im Lustspielhaus ab 20 Uhr.

Jazzfans freuen sich ab 21 Uhr auf das Uptown Jazz Orchestra im Jazzclub Unterfahrt.