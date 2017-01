Wunderbar zum Wegträumen: die tropischen Schmetterlinge, die Sie zur Zeit von 9 – 16:30 im Botanischen Garten im Wasserpflanzenhaus besuchen können!

Im FABI Thalkirchen in der Brudermühlstr.10 kann man um 9:30 wieder „spielerisch Deutsch für den Alltag“ lernen.

„Ankommen“ heißt die neue Ausstellung im Museum 5 Kontinente in der Maximilianstr.42, die von 9:30 bis 17:30 geöffnet ist. Entstanden ist sie im Rahmen eines Projekts von Schülern des Ludwigsgymnasiums, bei dem es um die Lebensbedingungen junger Flüchtlinge ging und „Angekommen in Freimann“ nennt sich die Ausstellung der Volkshochschule, in der es um 200 Jahre gelungene Integration geht. Zu sehen ist sie von 10 – 20 Uhr im Stadtteilzentrum Freimann in der Keilberthstr.6.

Um 10:00 gibt es in der Waltherstr.16b im Gesundheitsladen wieder die unabhängige Patientenberatung.

Von 14 -16 können Jugendliche in der Schackgalerie in der Maximilianstr. lernen, wie man Comics zeichnet.

Für die Kleinen ab 4 Jahren wird in der Gemeindebücherei in der Pasinger Str.14 in Planegg ab 15:15 Uhr aus Paul Maars „Das Sams und die Wunschmaschine“ vorgelesen.

In der Feilitzschstr.12 im Kino Heppel und Ettlich wird um 20:00 der Streifen „Nepal Highway – Traumrouten auf dem Dach der Welt“ vorgeführt.

und in der Drehleier in der Rosenheimer Str. kommt es um 20:00 zu einer neuen Runde von Münchens erstem Song Slam „MuSoC-open“.