Internetnutzung von Jung und Alt – was sind die Gemeinsamkeiten, was die Unterschiede?

Wir, das Klasse (!) Medienprojekt der Mathilde-Eller-Schule, haben Jung und Alt gefragt, was sie im Internet tun, wie oft und wie lange sie im Internet sind oder ob sie spielen. Außerdem wollten wir wissen, was sie mit dem Smartphone machen. Dabei wollten wir die Unterschiede im Internetverhalten von einem jungen und einem älteren Menschen zeigen. Dazu haben wir ein Video gemacht. Schaut es Euch an:





Wie ihr gehört habt, gibt es erstmal viele Gemeinsamkeiten bei der Internetnutzung. Beide finden das Internet wichtig, informieren sich damit, schauen Videos oder schreiben E-Mails. Bei der Benutzung des Handys und beim Spielen im Internet gibt es aber doch Unterschiede bei den Beiden.

Das Klasse (!) Medienprojekt der Mathilde-Eller-Schule wird gefördert im Rahmen des medienpädagogischen Förderprogramms von Stadtjugendamt München und Netzwerk Interaktiv, www.kooperationsprojekte-muc.de.