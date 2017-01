Veranstaltungstipps für Donnerstag

Für den 5.1. empfehlen wir…

In diversen Kinos: Die Taschendiebin, einen bei vielen Festivals gefeierten südkoreanische Film , der uns in die Dreißigerjahre entführt. Prachtvolle Bilder, tolle Interieurs. Großer Preis der Jury in Cannes.

In der UnHALTbar, Baaderstr.40 beginnt um 20 Uhr der Singer-Songwriter Bernhard Eder aus Ösiland sein Konzert, unterstützt von einem noch unbekannteren Barden: Stephan Worbs heißt der.

Voll wird es ab 8 beim ersten Teil des Winterfestes im Muffatwerk – und zwar im Cafe und im Ampere, Details auf Muffatwerk.de

Zwischen Punk und Soul bewegen sich Bittenbinder bei ihrer Record-Releaseshow ab halb 9 im Milla.

Auch stark: Me and my drummer, zwischen Analogindie und raffinierten Digitals ab 21 Uhr im Strom.

Die ganze Queere Indiegemeinde von schwul über bi und lesbisch bis asexuell, transgender oder hetera- und ro feiert im Feierwerk 18 Jahre Candy Club mit folgenden Liveacts ab 21 Uhr: Tofel Santana, The Veras, Nalan 381, Gaddafi Gals, Sheila Chipperfield, und auch Mary Maude.

Gute Unterhaltung