Wir alle haben hässliches Plastik im Gesicht!

Kommen wir zur Abteilung Mikroplastik. Sie rätseln, was das bedeuten könnte? Nun, wenn wir Ihnen nun sagen, dass Sie sich mit fast jeder Gesichtscreme oder Sonnenlotion kleinste Plastikpartikel auf die Haut schmieren, die mit Dioxin und anderen toxischen Stoffen verseucht sind, wie würde Ihnen das denn gefallen?

Die grüne Bundestagsfraktion hat herade auf eine ihrer Anfragen in Sachen, so die Überschrift: „Umweltverschmutzung durch Mikroplastik aus Kosmetika und Reinigungsmitteln“ die Antwort bekommen, dass die Industrie in ihrem freiwilligen Verzicht auf solche Plastikteile nur auf einen kleinen Teil der Kleinst- und Nanopartikel verzichten will, die im Verdacht stehen, schwerste Umweltschäden zu verursachen. Die Industrie jedenfalls steht auf dem Standpunkt, dass sie keinen Grund hat, auf Stoffe zu verzichten, deren Gefährlichkeit bis heute nicht erwiesen ist.

Ist das nicht verständlich? – fragten wir einen diesbezüglich anerkannten Fachmann, den Meeresbiologen bei Greenpeace, Thilo Maack.