Interview mit dem Medienpädagogen Fabian Heller vom Jugentreff MOP

Wir, das Klasse (!) Medienprojekt der Mathilde-Eller-Schule, haben den integrativen Jugendtreff MOP besucht und dort mit dem Medienpädagogen Fabian Heller gesprochen.

Wir haben mit ihm über das MOP gesprochen. Außerdem haben wir ihn gefragt, was gut ist am Internet und was nicht. Er hat uns auch erklärt, auf was man aufpassen muss bei Handys. Zunächst wollten wir von von ihm wissen, was ein Medienpädagoge macht:

Das Klasse (!) Medienprojekt der Mathilde-Eller-Schule wird gefördert im Rahmen des medienpädagogischen Förderprogramms von Stadtjugendamt München und Netzwerk Interaktiv, www.kooperationsprojekte-muc.de.