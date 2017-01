Tolle DVD zur so genannten EU-Rettungstroika – die Wahrheit ist bitter und hässlich

Die nun zu beurteilende DVD, soviel vorab, gehört nach Meinung unseres Münchner Kollegen Andrasch Neunert in jede Familie, in jede Schule – schildert sie doch die Folgen der so genannten Griechenland, oder Spanien- oder Irlandrettung, um nur drei der betroffenen Länder zu nennen, nicht nur, aber eben auch aus Sicht der BürgerInnen vor Ort, dem ehemaligen Mittelstand, den sozial Schwachen… fragen aber auch zum Beispiel einen der mächtigen 5 Wirtschaftsweisen der BRD, Professor Sinn vom Ifo-Institut nach seiner Meinung, und der Professor aus der Marktliberalen Denkschule gibt eine offene, glasklare Antwort…

Freuen Sie sich also auf eine wichtige DVD – herausgegeben von der Edition Salzgeber, und freuen Sie sich am Ende auf ihre Gefühle und Diskussionen. Nehmen Sie sich zeit dafür. Sehen Sie diesen Film NICHT alleine an!