Mimik und Gestik: „Sprechen“ mit Gesicht und Körper

Auch mit dem Gesicht und dem Körper kann man anderen Menschen etwas mitteilen, zum Beispiel kann man ihnen unsere Gefühle zeigen. Dazu müssen wir unseren Gesprächspartner sehen. Das heißt, wenn wir chatten, simsen oder eine Mail schreiben, geht das nicht oder nicht sehr gut.



Gefühle zu zeigen, ist aber wichtig, wenn wir miteinander reden. Damit weiß unser Gesprächspartner viel schneller, was wir meinen oder wie es uns geht, als wenn wir nur etwas schreiben. Was aber können wir machen, um unsere Gefühle in einer SMS, Mail oder bei Whatsapp auszudrücken? Wir verwenden zum Beispiels Smileys :-), Emoticons oder Emoijs, wir können etwas fett oder kursiv schreiben oder in „Anführungszeichen„ setzen oder etwas ganz wichtiges mit drei !!! markieren.

Und wie drücken wir unsere Gefühle am Telefon aus, wo wir unseren Gesprächspartner nicht sehen? Wir können zum Beispiel laut und wütend schreien, wir können aber auch ganz sanft und freundlich sprechen. Unser Gesprächspartner weiß dann sehr gut, wie es uns geht und wie wir unsere Aussagen meinen. Damit haben wir uns übrigens auch in einem unserer früheren Beiträge beschäftigt.

Wenn wir unseren Gesprächspartner sehen können, können wir ganz ohne zu reden mit ihm „sprechen“ bzw. kommunizieren – zum Beispiel mit dem Gesicht. Hier ein paar Vorschläge:

Aber auch mit dem Körper können wir miteinander „sprechen“ bzw. uns ausdrücken. Auch dabei muss uns der Gesprächspartner natürlich sehen können. Schaut mal hier:





