„Survival of the richest“: Starke Zunahme von geheimen Steuerdeals in EU

Interview mit Karl-Martin Hentschel vom globalisierungskritischen Netzwerk Attac

Zivilgesellschaftliche Organisationen aus vielen Staaten Europas haben am 7. Dezember den Bericht „Survival Of The Richest“ veröffentlicht. Die Ergebnisse des Berichts zeigen einen drastischen Anstieg von sogenannten geheimen Steuerdeals zwischen EU-Regierungen und multinationalen Unternehmen. von 547 im Jahr 2013 auf 972 im Jahr 2014 auf schließlich 1.444 Ende 2015.

Über den Bericht haben wir mit Karl-Martin Hentschel vom globalisierungskritischen Netzwerk Attac gesprochen und wollten zunächst von ihm wissen, was das überhaupt ist: ein Steuerdeal zwischen Regierungen und multinationalen Unternehmen.