Hier das Wochenprogramm von Montag – Sonntag, 09. – 15. Januar 2017 auf den Übertragungswegen UKW 92.4 und Kabel 96.75 sowie DAB+ und Internet-Livestream. Bitte einfach zu dem jeweiligen Tag scrollen!!

MONTAG, 09. Januar 2017: UKW-Programm von 17-24.00 Uhr

(auch über DAB+ und Internet-Livestream empfangbar)

17.00 Uhr: Lora aus dem EineWeltHaus

18.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: Forum aktuell mit der Sendung des Münchner Forums, dem Diskussionsforum für Stadtentwicklungsfragen

20.00 Uhr: LORA International mit dem Munic American Peace Committee – Gespräch zwischen Noam Chomsky und David Barsamian zum Thema „Wahlen und Wählen“

21.00 Uhr: Munih FM – die türkische Redaktion bei LORA

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan

22.00 Uhr: Spätnachrichten

22.15 Uhr: Weltmusik mit der Redaktion Exotus



MONTAG, 09. Januar 2017: Programm DAB+/ Livestream von 00-24.00 Uhr

00.00 Uhr: Monatsrückblick

01.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: LORA-Kultur – Wir reisen diesmal in den Norden Spaniens und besuchen das Baskenland, Kantabrien sowie die Region Rioja

03.00 Uhr: Literaturverhör mit H wie Hörspiel – Mit der Hörspiel-Serie „Buch Heute“, ein Mockumentary über die Buch- und Verlagsszene von Jakob Schiefer und Christoph Jablonka.

04.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

05.00 Uhr: Spätnachrichten

05.15 Uhr: Time for Jazz mit dem Jazz-Panaroma

07.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: LORA-Kultur

09.00 Uhr: Trotz Alledem – Thema: Fluchtursachen und sog. „Sichere Herkunftsstaaten“

10.00 Uhr: Monatsrückblick

11:00 Uhr: Ökomagazin Rainbow mit der Tierpolitik

12.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: LORA International mit der Deutschen Friedensgesellschaft (DFG-VK)

14.00 Uhr: Nachrichten

14.05 Uhr: Heimat und Dudelfunk

15.00 Uhr: Hard ’n‘ Heavy

16:00 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) LORA-Magazin

17-24 Uhr: wie UKW-Programm Montag (s.o.)

——————————————————————————————————————————————————-

DIENSTAG, 10. Januar 2016 2017: UKW-Programm von 17-24.00 Uhr

(auch über DAB+ und Internet-Livestream empfangbar)

17.00 Uhr: Trotz Alledem mit der arabischen Redaktion – Themenschwerpunkte: Maghreb, Syrien, Irak

18.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: Fremde Heimat München mit dem Portal Migration

20.00 Uhr: Freies Radio mit Beiträgen von anderen Freien Radios

21.00 Uhr: Griechisches Haus

22.00 Uhr: Spätnachrichten

22.05 Uhr: Note Balkana

23.00 Uhr: Fusion

DIENSTAG, 10. Januar 2017: Programm DAB+/ Livestream von 00-24.00 Uhr

00.00 Uhr: Lora aus dem EineWeltHaus

01.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Forum aktuell mit der Sendung des Münchner Forums, dem Diskussionsforum für Stadtentwicklungsfragen

03.00 Uhr: LORA International mit dem Munic American Peace Committee – Gespräch zwischen Noam Chomsky und David Barsamian zum Thema „Wahlen und Wählen“

04.00 Uhr: Munih FM – die türkische Redaktion bei LORA

04.30 Uhr: Blickpunkt Balkan

05.00 Uhr: Spätnachrichten

05.15 Uhr: Weltmusik mit der Redaktion Exotus

07.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Freies Radio mit Beiträgen von anderen Freien Radios

09.00 Uhr: Soziale Welt mit Bildung und einer Sendung zur Inklusion und dem neuen Teilhabegesetz

11.00 Uhr: Leib und Seele – Thema: „Geld“ – Fluch oder Segen?

12.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Lora aus dem EineWeltHaus

14.00 Uhr: Spanische Nachrichten

14.15 Uhr: Club Latino mit brasilianischer Musik

16.00 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) LORA-Magazin

17-24 Uhr: wie UKW-Programm Dienstag (s.o.)

——————————————————————————————————————————————————-

MITTWOCH, 11. Januar 2016 2017: UKW-Programm von 17-24.00 UHR

(auch über DAB+ und Internet-Livestream empfangbar)

17.00 Uhr: Soziale Welt – „Fick‘ dich, Arbeit!“ Kritische Betrachtungen zur Erwerbsarbeit zwischen „Karoshi“ (sich absichtlich zu Tode arbeiten) und dem „Recht auf Faulheit“

18.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: Arbeit-Brozeit-Freizeit mit der Sendung der Münchner ver.di-Frauen –

20.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte: Stadt-Land-Radio – Thema: Soziale und politische Beobachtungen aus München – aus Bayern – und darüber hinaus. Unter anderem sprechen wir über Menschen, die zu Unrecht einen Rundfunkbeitrag zahlen müssen und wie sie ihr Geld jetzt zurückbekommen können.

21.00 Uhr: Die Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA – Thema: Revolutionswerkstatt in der Sendlinger Kulturschmiede

22.00 Uhr: Spätnachrichten

22.15 Uhr: Plattenbau mit Daydream

MITTWOCH, 11. Januar 2017: Programm DAB+/ Livestream von 00-24.00 Uhr

00.00 Uhr: Trotz Alledem mit der arabischen Redaktion – Themenschwerpunkte: Maghreb, Syrien, Irak

01.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Fremde Heimat München mit dem Portal Migration

03.00 Uhr: Freies Radio mit Beiträgen von anderen Freien Radios

04.00 Uhr: Griechisches Haus

05.00 Uhr: Spätnachrichten

05.05 Uhr: Note Balkana

06.00 Uhr: Fusion

07.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte

09.00 Uhr: Arbeit-Brozeit-Freizeit mit der Sendung von Attac München

10.00 Uhr: Freies Radio mit Beiträgen von anderen Freien Radios

11.00 Uhr: LORA-Kultur – Wir reisen diesmal in den Norden Spaniens und besuchen das Baskenland, Kantabrien sowie die Region Rioja

12.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Fremde Heimat München mit dem Portal Migration

14.00 Uhr: Nachrichten

14.15 Uhr: Musiksendung: Ist München neben Hamburg und Berlin eine Hauptstadt von Independent-Musik

16:00 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) LORA-Magazin

17-24 Uhr: wie UKW-Programm Mittwoch (s.o.)

——————————————————————————————————————————————————-

DONNERSTAG, 12. Januar 2016 2017: UKW-Programm von 17-24.00 Uhr

(auch über DAB+ und Internet-Livestream empfangbar)

17.00 Uhr: Spektrum mit der Sendung von Greenpeace München

18.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow

20.00 Uhr: In Leib und Seele hören Sie das Inforadio Barrierefrei für Menschen mit und ohne Behinderung

21.00 Uhr: Queerdenker

22.00 Uhr: spanische Nachrichten

22.15 Uhr: Club Latino mit Salsa und mehr

DONNERSTAG, 12. Januar 2017: Programm DAB+/ Livestream von 00-24.00 Uhr

00.00 Uhr: Soziale Welt – „Fick‘ dich, Arbeit!“ Kritische Betrachtungen zur Erwerbsarbeit zwischen „Karoshi“ (sich absichtlich zu Tode arbeiten) und dem „Recht auf Faulheit“

01.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Arbeit-Brozeit-Freizeit mit der Sendung der Münchner ver.di-Frauen –

03.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte: Stadt-Land-Radio – Thema: Soziale und politische Beobachtungen aus München – aus Bayern – und darüber hinaus. Unter anderem sprechen wir über Menschen, die zu Unrecht einen Rundfunkbeitrag zahlen müssen und wie sie ihr Geld jetzt zurückbekommen können.

04.00 Uhr: Die Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA – Thema: Revolutionswerkstatt in der Sendlinger Kulturschmiede

05.00 Uhr: Spätnachrichten

05.15 Uhr: Plattenbau mit Daydream

07.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Spektrum

09.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte: Stadt-Land-Radio – Thema: Soziale und politische Beobachtungen aus München – aus Bayern – und darüber hinaus. Unter anderem sprechen wir über Menschen, die zu Unrecht einen Rundfunkbeitrag zahlen müssen und wie sie ihr Geld jetzt zurückbekommen können.

10.00 Uhr: Die Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA – Thema: Revolutionswerkstatt in der Sendlinger Kulturschmiede

11:00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

12:00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Munih FM – die türkische Redaktion bei LORA

13.30 Uhr: Blickpunkt Balkan

14.00 Uhr: Nachrichten

14:15 Uhr: Weltmusik mit der Redaktion Exotus

16:00 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) LORA-Magazin

17-24 Uhr: wie UKW-Programm Donnerstag (s.o.)

——————————————————————————————————————————————————-

FREITAG, 13. Januar 2017: UKW-Programm von 17-24.00 Uhr

(auch über DAB+ und Internet-Livestream empfangbar)

17.00 Uhr: Thema der Woche

18.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: Politische Kunst und Kultur

20.00 Uhr: Literaturverhör mit der Sendung des Werkkreis der Literatur der Arbeitswelt

21.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

22.00 Uhr: Spätnachrichten

22.15 Uhr: Time for Jazz mit Swing In – Thema: Es war vor 80 Jahren, als Amerika entdeckte, dass Jazz ein wesentlicher Teil der amerikanischen Hochkultur ist. Und darum entschlossern sich die Behüter der Kultstätten klassisscher Musik, dass nunmehr neben Mozart, Beethoven und Britten dort auch der Adel des Jazz musizieren durfte: Der King, der Duke, der Count – Goodman nämlich und Ellington und Basie.

FREITAG, 13. Januar 2017: Programm DAB+/ Livestream von 00-24.00 Uhr

00.00 Uhr: Spektrum mit der Sendung von Greenpeace München

01.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow

03.00 Uhr: In Leib und Seele hören Sie das Inforadio Barrierefrei für Menschen mit und ohne Behinderung

04.00 Uhr: Queerdenker

05.00 Uhr: spanische Nachrichten

05.15 Uhr: Club Latino mit Salsa und mehr

07.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Trotz Alledem

09.00 Uhr: Spektrum mit der Sendung von Greenpeace München

10.00 Uhr: Queerdenker

11:00 Uhr: Literaturverhör mit H wie Hörspiel

12:00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Griechisches Haus

14.00 Uhr: Nachrichten

14:15 Uhr: Plattenbau mit Daydream

16:00 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) LORA-Magazin

17-24 Uhr: wie UKW-Programm Freitag (s.o.)

——————————————————————————————————————————————————-

SAMSTAG, 14. Januar 2017: Programm DAB+/ Livestream von 00-24.00 Uhr

00:00 Uhr: Uferlos/Queerdenker/Wellenreiterin (im Wechsel)

01:00 Uhr: LORA-Magazine der vergangenen Woche (rollierend) mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

06-24 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) Medienspiegel und LORA-Magazine der vergangenen Woche

——————————————————————————————————————————————————-

SONNTAG, 15. Januar 2017: Programm DAB+/ Livestream von 00-24.00 Uhr

00.00 Uhr: Weltmusik

02.00 Uhr: Spektrum

03.00 Uhr: Forum aktuell

04.00 Uhr: Kabarett div.

05.00 Uhr: Soziale Welt

06.00 Uhr: Community-Radio

07.00 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) Medienspiegel und LORA-Magazine der vergangenen Woche

10.00 Uhr: Gegensprechanlage

11.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte

12.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) Medienspiegel

14.00 Uhr: Musiksendung

16.00 Uhr: Ökomagazin

17:00 Uhr: Lora International

18:00 Uhr: Medienspiegel/Wochen-Monatsrückblick

19:00 Uhr: Freie Radios

20:00 Uhr: Kultur/Kabarett/Literatur/Spontanwiederholung im Wechsel

21-24 Uhr: (nur im Internet-Livestream!) Medienspiegel und LORA-Magazine der vergangenen Woche