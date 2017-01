Wann waren Sie zuletzt im Museum Mensch und Natur beim Schloss Nymphenburg? Dort können Sie zur Zeit die Wanderausstellung mit den Siegerfotos des renommierten Wettbewerbs „Wildlife photographer of the Year“ sehen, morgen z.B. von 9 – 17 Uhr.

In der Mittagsmusik im Gasteig hören Sie um 13.15 Uhr die Jazztrompeterklasse von Prof. Reichstaller.

Für Kinder ab 3J. lesen um 15 Uhr wieder die Lesefüchse vor, am morgigen Mittwoch in der Stadtbibliothek Hasenbergl in der Blodigstr.4.

Im Haus Dorothee, der Begegnungsstätte für alleinerziehende Väter und Mütter in der St. Michaelsstr. 88, geht es von 10.00 bis 12.00 um Fragen rund ums Baby.

Um 15.00 trifft sich die monatliche Gesprächsgruppe für pflegende Angehörige im ASZ Pasing, Bäckerstr.14.

Die Informationsausstellung „Asyl ist Menschenrecht“ von ProAsyl ist im EineWeltHaus von 16 – 20 Uhr zu sehen.

Wie man unbeabsichtigten Einkäufen entgeht, können Sie um 18.00 im Gasteig bei dem VHS-Vortrag von Heidrun Schubert mit dem Titel: „Einkaufsfalle Supermarkt“ erfahren,

und im Werkstattkino läuft um 20.30 das Drama „Armenia“, eine deutsch-französisch-armenische Gemeinschaftsproduktion des Jahres 2016.