Veranstaltungstipps Samstag bis Montag

Veranstaltungstipps

Samstag

Die Hochschule für Film und Fernsehen lädt alle Interessierten zum Tag der Offenen Tür, da gibt es spannende Angebote inklusive Workshops, Seminaren, Filme zuhauf, inklusive des Gewinnerfilms des Filmstudentenoscars. Von 9 Uhr 30 an bis 17 Uhr 30, Details findet man auf hff-muc.de

Dann hätten wir das Nockherberg-OB-Double plus Original: Christian Ude und Uli Bauer im Bürgerhaus Putzbrunn mit einem Doppelprogramm, sprich: Kabarettisierender Ex-OB lässt sich von Liedermacher-Double supporten. Oder umgekehrt. Ab 19 Uhr 30.

Im Rahmen der dortigen Themenwoche Flucht und Asyl geht es auf der Herrschinger Insel bei der Lesung von Fridolin Schley ab 20 Uhr um die Geschichte einer Somalierin, die auf der Flucht ihre Kindheit verliert. „Die Ungesichter“ ist der Titel des Romans.

Gleichzeitig noch eine Lesung: Im Kino im Einstein beginnen bei der ersten Folge der Haidhauser Literaturbox Heike Duken und Dominik Steiner ihre Doppellesung, letzterer mit Auszügen aus seinem noch unveröffentlichten Roman über eine Gruppe von Kids während ihrer Drogentherapie.

Unser Konzerttipp schließlich ist der garantiert stylish-elegante Gig von Lydmor= Jenny Rossander und Indieelectropopper Bon Homme im Milla ab 20 Uhr 30.

Sonntag

Leider schon ausverkauft ist die Veranstaltung mit Liveschaltungen zu Edward Snowden und Richard D. Wolff in der Muffathalle. Wir empfehlen denen, die keine Karte haben unsere Aufzeichnungen, die in der nächsten Woche gesendet werden – Hinweise auf lora924.de – und sonst noch:

„Wenn die Milbe auf den Käse kotzt“ – eine Lesung von Ben Schieler und Chris Ignatzi über die 33 verblüffendsten Museen Deutschlands, ab 11 – und passenderweise im Valentinmuseum.

Im Filmmuseum zu sehen um 17 Uhr: Der Mieter, von und mit Roman Polanski, ein böser Film über die wachsende Paranoia eines zurückgezogenen Angestellten in der Wohnung einer Selbstmörderin.

Das Neujahrskonzert im Pelkovenschlössl ab 19 Uhr wird von Adelaide Kiefl, Querflöte und Olga Papikian, Klavier gegeben und umfasst Stücke von Bach, Schubert, Prokofiev und Rachmaninoff.

Satirisch und richtig bös wird es bei Dietmar Wischmeyer und Oliver Welke in der Alten Kongresshalle ab 20 Uhr.

Ein toller italienischer Chansonnier erfreut das Publikum in der Philharmonie ab 20 Uhr: Pippo Polina e sua banda – ein garantiert toller Abend, auch, wenn es ein bisschen mehr kostet.

Montag

Ab 18 Uhr 30 findet im Jüdischen Zentrum ein Benefizabend für das Bellevue di Monaco statt , u.a. auf der Kleinkunstbühne mit von der Partie sind Max Uthoff, Alfred Dorfer, Luise Kinseher, Axel Hacke und Kofelgschroa.

Unsere Wutbürger mit Fremdenangst verzichten Montag auf`s Umhermarschieren und beglücken stattdessen mit ihren dumpfen Parolen von 19 bis 22 Uhr den Marienplatz.

Christoph Reuter hält auch ab 19 Uhr im DGB-Haus einen Vortrag über den IS, die „schwarze Macht und die Strategien des Terrors“

Um 19 Uhr im Gasteig-Vortragssaal: Prof. Aladin El-Mafaalani mit seinem Beitrag zur Flüchtlingsdebatte, Überschrift: Warum die Debatte über Integration zu kurz greift.

Und in der Kammer 3 der Kammerspiele liest ab 8 Thomas Meinecke aus „Selbst“, so heißt sein „Postgender-Liebesreigen“.

Gute Unterhaltung