Wir beginnen mit einem Filmtipp im Eine-Welt-Haus: BEYOND THE RED LINES – Systemwandel statt Klimawende. Beyond the red lines ist die Geschichte einer wachsenden Bewegung, die „Es reicht! Ende Gelände!“ sagt, zivilen Ungehorsam leistet und die Transformation hin zu einer klimagerechten Gesellschaft selber in die Hand nimmt. In 90 Minuten zeigt der Film Kämpfe für Klimagerechtigkeit an verschiedenen Fronten; ob im rheinischen Braunkohlegebiet, am Hafen von Amsterdam oder auf den Straßen von Paris während des Weltklimagipfels. Nach der Filmvorführung gibt es Raum für Diskussion. Beginn ist um 19.00 Uhr.

Der Westbalkan zwischen EU-Integration und autoritärer Versuchung. Wolfgang Petritsch referiert über die Situation in der Region 25 Jahre nach dem Zerfall Jugoslawiens. In der Ludwig-Maximilians-Universität um 18.15 Uhr.

Ebenfalls im Eine Welt Haus finden jeden Dienstag Beratungen zum Asyl- und Ausländerrecht statt. Anmeldung ist um 17.30 Uhr.

Ab 16.00 Uhr gibt es im Jugendinformationszentrum JIZ in der Sendlinger Str. 7 Rechtsberatung für Kinder und Jugendliche.

Die wöchentliche Fahrrad-Selbsthilfe-Werkstatt in der Mohr-Villa findet von 17.30 bis 19.30 Uhr statt.