In der Informationsstelle zur Stadtentwicklung in der Blumenstr.31 ist von 8 -18 Uhr die Ausstellung“Deutscher Städtebaupreis 2016“ zu sehen.

Von 10:00 bis 12:00 treffen sich im Spielhaus am Westkreuz, Aubinger Str.57, Kinder von 0 – 3 Jahren und ihre Eltern zum Reden und Spielen.

Für Jazz-Freunde spielt in der Mittagsmusik im Gasteig im Konzertsaal um 13:15 die Jazz-Combo von Mathias Preisinger.

Im Cinema Augustinum im Wohnstift Augustinum-Nord, Weitlstr. 66 wird um 15:30 der berührende Film „Vor der Morgenröte“ über Stefan Zweig in der Emigration in Nord- und Südamerika gezeigt. Die Hauprolle spielt -sehr überzeugend – Josef Hader.

Für Hauptschülerinnen und -schüler zwischen Schule und Beruf findet um 16 Uhr wieder eine Beratung unter dem Titel „Die Schule ist aus – und was tust du?“ statt. Ort: Jugendinformationszentrum JIZ, Sendlinger Str.7.

„Das „Leben in Deutschland“ aus der Sicht der Flüchtlinge wird in einem Filmgespräch um 18:00 in der Mohrvilla beleuchtet. Anmeldung unter Tel.3243264 in der Mohrvilla in Freimann, Situlistr. 75.

„Photovoltaik ohne Finanzamt“ heißt der Vortrag, den Sie von 18:30 – 19:30im Ökologischen Bildungszentrum in der Englschalkinger Str.166 hören können. Es geht dabei um mehr Ökologie und weniger Bürokratie. Um tel. Anmeldung bei der MVHS (Münchner Volkshochschule) wird gebeten, der Eintritt ist frei.