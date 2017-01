Donnerstag 19. Jannuar 2017 um 19 Uhr auf UKW in

der Sendung BUND Naturschutz

Wildtiere in der Stadt – Wir gehen auf die Pirsch und spüren den wilden Tieren in der Stadt nach!

Dazu begrüßen wir den Experten Manfred Siering als Gast im Studio. Als Vorsitzender des BN in Grünwald und Vorsitzender der Ornithologischen Gesellschaft in Bayern kennt er die großen und kleinen Tiere in der Stadt wie kaum ein anderer.

Außerdem berichtet Florian Konrad über die Erfahrungen der Münchner Berufsfeuerwehr mit tierischen Einsätzen.

Und unsere Kollegin Franziska Baur erzählt, wie sie Münchens berühmtestes Eichhörnchen gerettet hat – Olivio, der in einem Kanaldeckel feststeckte.