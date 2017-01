Im Filmmuseum am St.-Jakobs-Platz 1 läuft noch bis Sonntag die Reiehe „Filmweltwirtschaft“. Dabei werden die Filmvorführungen von Einführungen und Diskussionen mit Experten und Filmemachern begleitet und auch der Eintrittspreis von 4 € lockt. Los gehts an diesem Freitag um 18:30h mit der Dokumentation „grow or go – Die Architektur des Global Village“ von Mark Bauder. Beobachtet werden vier äußerst ehrgeizige Absolventen der European Business School mit Ambitionen zum Unternehmensberater.

Weiter gehts um 21h mit der bissigen Satire „WinWin“. Vier eiskalte Hochstapler-Investment-Berater versuchen ihre Deals zwischen illegalen Methoden und naiven Vertragspartnern durchzuziehen.

Auch im Werkstattkino lohnt sich ein Besuch um 18:30h. Die dort gezeigte Dokumentation „Shot in the Dark“ behandelt die Geschichte dreier erfolgreicher Künstler, deren Sehschwäche zum Ausgangspunkt ihrer visuellen Erkundungen geworden ist.

Im Valentin-Karlstadt-Musäum läuft ab 19h die Record-Release-Show „Das sind wir.“ von Bittenbinder. Geboten wird Zackiger Mix aus Funk und Soul mit der jungen Münchner Band, die unlängst im bestens sortierten Hause Millaphon Unterschlupf gefunden hat.

Der Ars Musica Stemmerhof lädt ein zur mixxit ImproShow um 20h. Geboten wird eine schlagfertige Theaterimprovisation bei vollem Mitbestimmungsrecht des Publikums. Eine einzigartige Heldenreise auf den Spuren großer Blockbuster und zeitloser Erzählungen. Mit live-Musik von Florian Schwarz.