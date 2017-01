Die Veranstaltungstipps zum Wochenende

Samstag…

Da beginnt am Stachus um 13 Uhr die Demonstration gegen die Abschiebung afghanischer Flüchtlinge in ihr noch immer bürgerkriegsgeschütteltes Herkunftsland, die Abschlusskundgebung dann am Odeonsplatz, so ab 3.

Gleich 5 Vorträge zum Thema „Sensible Daten – Die Kunst der Überwachung“ sind über den tag verteilt in der Kammer 2 der Kammerspiele angekündigt, weitere Infos auf muenchner-kammerspiele.de, auch über die Fortsetzung der Reihe am Sonntag.

Und das „Bunte Kuh – Festival“ im Feierwerk mit Ska, Worldmusic und Latinfolk von Koza Mostra, dem Jalla Club, Oansno, Mükelda und Müzikal Elfade startet um 19 Uhr.

Sonntag empfehlen wir :

Diverse Öko-Filmdokus im Ökologischen Bildungszentrum, u.a. Der Bauer mit den Regenwürmern über einen Freisunger Ökobauern, ab 11 Uhr. (Mehr unter oebz.de)

Den Film „Der Clown“ von Eric Fiedler über ein nie verwirklichtes Filmprojekt von Jerry Lewis über einen abgehalfterten KZ-Clown, im Jüdischen Zentrum ab 18 Uhr…

Und grundsoliden, mitreißenden Hardrock mit Straßenstaub auf den Gitarrensaiten – von Black Stone Cherry, live wirklich stark, ab 20 Uhr in der Theaterfabrik.

Der Montag:

Die Pegidaplage setzt sich fort, ab 19 Uhr vom Stachus über die Luisenstraße Richtung Maxvorstadt und über die Brienner wieder zum Stachus, wir hoffen, viele stehen da im Weg.

Vom jüdisch-palästinensischen Dialog in Hannover berichtet in der Gasteig-Black Box Michael Fürst, Vorsitzender der Jüdischen Gemeinden im Norden.

Über Donald Trump und seine Ideen in Sachen Protektionismus diskutiert man ab 7 im Amerikahaus.

Im Technikum werden Sie ab 20 Uhr von The Head and the Heart verzaubert, feinstem Neofolk von 6 Träumern aus Seattle.