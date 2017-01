Asyl ist Menschenrecht: Die Februarausstellung im Eine-Welt-Haus setzt sich mit folgenden Problemstellungen auseinander: In vielen Teilen der Welt werden Menschen Opfer von Krieg, Gewalt und Verfolgung, von Diskriminierung, Not und Perspektivlosigkeit. Gegenwärtig sind über 65 Millionen Menschen auf der Flucht, mehr als je zuvor. Darunter befinden sich viele, die besonders verletzbar sind: Kinder, Schwangere, Alte und Kranke.

Auch angesichts der kontinuierlich steigenden Zahl von Gefüchteten ist es wichtig, die Hintergründe und Zusammenhänge zu verstehen.

Ebenfalls im Eine Welt Haus finden jeden Dienstag Beratungen zum Asyl- und Ausländerrecht statt. Anmeldung ist um 17.30 Uhr.

Ab 16.00 Uhr gibt es im Jugendinformationszentrum JIZ in der Sendlinger Str. 7 Rechtsberatung für Kinder und Jugendliche.

Die wöchentliche Fahrrad-Selbsthilfe-Werkstatt in der Mohr-Villa findet von 17.30 bis 19.30 Uhr statt.

„Frauen als Beute“: eine Filmdokumentation. Frauen, die die Zwangs-prostitution in SS-Militärbordellen überlebt haben, berichten über die brutalen und willkürlichen Methoden der SS bei der Rekrutierung in Arbeits- und Konzentrationslagern. Nach dem Krieg wurden diese Frauen gesellschaftlich geächtet und sie wurden nie offiziell als Kriegsopfer anerkannt. Bei KOFRA in der Baaderstraße 30 um 19.30 Uhr.

Dr. Wolfgang Thorwart referiert über die PHILOSOPHIE UND LEBENSKUNST DES ALTERS. Um 19.30 Uhr in der VHS Süd in der Albert-Rosshaupter-Str. 8.