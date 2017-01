Fangen wir an mit dem EineWeltHaus im Großen Saal in der Schwanthaler Str. 81!

Und zwar ab 19.30 Uhr. Es geht um wachsende Kriegsgefahr. Conrad Schuhlers Vortrag mit anschließender Diskussion. Titel zum Thema lautet: Veränderung globaler Machtverhältnisse. Den Rahmen der Veranstaltung bildet das „Institut für sozial-ökologische Wirtschaftsforschung.“

Das Jüdische Museum am St. Jakobs – Platz 16 ab 19.00 Uhr lässt Zeitzeugen zu Wort kommen.Roman Haller gedenkt der Menschen, die als Opfer des Holocaust nicht vergessen werden dürfen. So steht diese Veranstaltung auch als Gedenktag, gesetzlich festgeschriebenes Mahnmal, als Mahnmal des von Haller so bezeichneten „Zeitzeugenabend“.

In der Münchener Stadtbibliothek SüD,in der Kellerstraße 6, ab 19.30 Uhr, hält Markus Schütz in der MHS- Reihe „Einführung in die Philiosphie“ seinen Vortrag: Aristotoles und die Weltweisheit der Antike.

Im Buch und Café Lentner in der Balanstraße 14 gibt es ab 19.30 Uhr einen Abend der Begegnung „Wir machen das“.Eine vielseitige, bunte Geschichte. Der syrische Schriftsteller Foua Yazij ist im Gespräch mit der Übersetzerin und Autorin Silke Kleemann über den Atheismus des frühen Islam, den atheistischen Nietzsche und deren Themen, die auch die Liebe, das Exil und Leben, und, und, und.