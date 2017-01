Migrationsbeiratswahl in München

Die Wahl des Migrationsbeirats München ist dieses Jahr von einigen Skandalen verfolgt. Zuletzt hörte man vom Spitzenkandidaten einer Liste, dass er Gülseren Demirel, die Fraktionsvorsitzende der Münchner Stadtratsfraktion die Grünen / rosa Liste, als den politischen Arm der PKK in München bezeichnet hat. Auch wenn diese Aussage wenig in den normalen politischen Diskurs passt, ist er jetzt höchstwahrscheinlich Teil des Migrationsbeirats. Wir baten Dominik Krause, Stadtrat in der Fraktion Die Grünen/Rosa Liste um eine Einschätzung.