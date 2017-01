Zukunftschancen – wie Flüchtlinge in Ausbildung und Arbeit kommen

Der Weg für Flüchtlinge von der Arbeitserlaubnis zum festen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz kann ein weiter sein. Wie Flüchtlinge in die Arbeitswelt finden, darum geht es in dieser Sendung, die von der Radiogruppe des Münchner Flüchtlingsrats zusammengestellt wurde.

Wir haben uns in München und Umgebung umgesehen, welche Möglichkeiten es für Arbeitgeber und Ehrenamtliche gibt, die Integration von Zuwanderern in unseren Arbeitsmarkt zu unterstützen und zu begleiten. Wir haben mit einem Schreiner gesprochen, der einen Flüchtling ausbildet und mit zwei so genannten Jobmentoren, die jugendliche Migranten bei der Suche nach einer Lehrstelle unterstützen. Zu Wort kommen außerdem ein Pädagoge, der mit einem jungen Iraker bei der Betreuung von Kindern zusammenarbeitet und der Mitbegründer einer Internetplattform, die Flüchtlinge an Unternehmen vermittelt.